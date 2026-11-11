Am Mittwoch verliert die Brenntag-Aktie im Vormittagshandel fast 5 Prozent, obwohl der Chemikalienhändler für das Gesamtjahr etwas zuversichtlicher geworden ist. Seit dem Jahreswechsel steht das Papier damit immer noch mit fast einem Fünftel im Plus. Ist der Rücksetzer eine Einstiegsgelegenheit oder das Signal für ein stockendes Geschäft? Preise treiben Umsatz In den drei Monaten bis Ende September stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 14,7 Prozent ...

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