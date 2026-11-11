NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 68,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Energiekonzerns wirke sehr konservativ, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch nach den Neunmonatszahlen. Sie seien viel stärker gewesen als gedacht. Dafür verantwortlich seien vor allem die Stromhandels-Aktivitäten./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT



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