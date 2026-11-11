Die Eon-Aktie fällt am Mittwoch im Vormittagshandel um 1,7% auf 18,83 Euro und gehört damit zu den schwächsten Werten im Dax, der zur gleichen Zeit rund 1% zulegt. RWE entwickelt sich gegenläufig und gewinnt 1,1% auf 58,76 Euro. Beide Konzerne haben ihre Zahlen für die ersten drei Quartale vorgelegt. Damit stellt sich die Frage: Warum honoriert der Markt nur bei einem der beiden Versorger die Entwicklung? Eon enttäuscht bei Investitionen Der Netzbetreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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