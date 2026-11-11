Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch von einem Einbruch bei Alcon und schwächelnden Schwergewichten gebremst. In der turbulenten Vorwoche hatte dem SMI sein defensiver Charakter noch geholfen. Während nun an den übrigen europäischen Börsen die Kurse dank erholter Tech-Werte teils deutlich steigen, hinkt der hiesige Markt etwas hinterher. Im Hintergrund schwelen derweil Sorgen über Zinserhöhungen in den USA, nachdem die Inflation dort ...

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