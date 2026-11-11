Bern - SNB-Präsidentin Barbara Janom Steiner und SNB-Chef Martin Schlegel haben sich am Mittwoch zur jährlichen Aussprache mit dem Bundesrat getroffen. Dabei ging es auch um Fragen der Finanzstabilität. Laut Schlegel hat sich der Schweizer Kreditmarkt insgesamt sich als «widerstandsfähig erwiesen», heisst es in einer Mitteilung. So sei das inländische Kreditvolumen trotz des Untergangs der Credit Swiss in den letzten zehn Jahren kontinuierlich gewachsen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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