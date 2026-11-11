Die Börse zeigt sich jüngst äußerst volatil. Die aktuellen Friedensgespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi sorgen an den internationalen Kapitalmärkten für spürbare Bewegung und zwingen Anleger zu strategischen Überlegungen. Wie geht es mit Blick auf 2027 weiter? Aktuell lässt die Hoffnung auf ein Ende der Kampfhandlungen die Risikoprämien schmelzen, da geraten vor allem hoch bewertete Rüstungsaktien zunehmend unter Druck. Selbst wenn ein sofortiger Durchbruch bei den Verhandlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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