Palma, Spanien - Huawei gab die Markteinführung von HUAWEI LUTERRA S2 bekannt, einem All-in-One-Energiesystem für Privathaushalte, das einen Hybrid-Wechselrichter, einen Speicher und ein KI-gestütztes Energiemanagement in einer einzigen stapelbaren Einheit vereint. Das LUTERRA S2 ist auf eine einfache Inbetriebnahme ausgelegt und lässt sich innerhalb weniger Minuten installieren und in Betrieb nehmen. Das LUTERRA S2 ist in einphasigen (3-10 kW) und ...

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