DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: starke 9M 2026 Ergebnisse mit einem Aerostructures-Umsatzwachstum von 12,5 % und einem EBITDA-Wachstum von 17,9 %

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Montana Aerospace AG: starke 9M 2026 Ergebnisse mit einem Aerostructures-Umsatzwachstum von 12,5 % und einem EBITDA-Wachstum von 17,9 %

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Reinach (pta000/12.11.2026/07:00 UTC+1)

AD-HOC-MITTEILUNG Reinach (Aargau), 12. November 2026 [Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR]

Montana Aerospace erzielt starke 9M 2026 Ergebnisse mit einem Aerostructures-Umsatzwachstum von 12,5 % und einem EBITDA-Wachstum von 17,9 %

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026.

HIGHLIGHTS 9M 2026

• Finanzkennzahlen Gruppe: Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 9,7 % auf EUR 781,4 Mio., währenddas bereinigte EBITDA um 13,7 % auf EUR 129,1 Mio. zunahm und damit das Umsatzwachstum übertraf. Dies reflektiertden anhaltenden operativen Hebel im Geschäftsmodell. Das EBIT erhöhte sich folglich auf EUR 58,0 Mio. nach EUR 45,3Mio. im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf EUR 57,4 Mio. nach EUR3,0 Mio. in den ersten neun Monaten 2025, getragen durch die verbesserte operative Performance sowie einverbessertes Finanzergebnis. • Segmententwicklung Aerostructures: Das Segment Aerostructures setzte seine starke Wachstumsdynamik fort.Der Nettoumsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 12,5 %, während das bereinigte EBITDA um 17,9 % zunahm. Diesführte zu einer Margenverbesserung auf 17,9 %. • Cash Flow & Bilanz: Der operative Cashflow belief sich auf EUR 70,3 Mio., während derInvestitions-Cashflow EUR 12,9 Mio. betrug. Darin enthalten sind Mittelzuflüsse in Höhe von EUR 61,8 Mio. aus derVeräußerung des Energy-Segments, die in den ersten neun Monaten 2026 vereinnahmt wurden. Weitere EUR 36,2 Mio.wurden im Oktober vereinnahmt und werden im vierten Quartal 2026 erfasst. Die Nettoverschuldung reduzierte sich aufEUR 52,8 Mio. (0,3x LTM berichtetes EBITDA). • Standortbesuch für Investoren: Am 6. Oktober 2026 empfing Montana Aerospace Investoren und Analysten anihren Produktionsstandorten Dumbravi?a und Baia Mare in Rumänien und gewährte unmittelbare Einblicke in diehochintegrierte Produktionspräsenz der Gruppe. • Kapitalallokation: Zwischen den Geschäftsjahren 2026 und 2027 plant Montana Aerospace Investitionen inHöhe von rund EUR 80 Mio. in wertsteigernde Wachstums- und Margenprojekte an den wesentlichenProduktionsstandorten, um der steigenden Nachfrage in den Bereichen Commercial Aerospace, Defence und Space gerechtzu werden. Parallel dazu prüft der Verwaltungsrat zusätzliche Maßnahmen der Kapitalallokation, einschließlich einerpotenziellen Dividende und eines potenziellen Aktienrückkaufprogramms. • Guidance 2026 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet weiterhin einen Nettoumsatz von über EUR 1,0Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA von über EUR 185 Mio. Ziel ist eine Cash Conversion[1] in Richtung 50 %, diezusammen mit den Mittelzuflüssen aus der Veräußerung des Energy-Segments zu einer Net-Cash-Position zum Jahresendeführen soll. • Guidance 2027 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet weiterhin einen Nettoumsatz von über EUR 1,1Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA von über EUR 210 Mio. Ziel ist die Generierung eines Free Cash Flow im niedrigendreistelligen Millionenbereich, entsprechend einer Cash Conversion1 von über 50 % des EBITDA.

Fortgesetzte operative Dynamik untermauert Position als führender Pure-Play-Aerospace-Zulieferer

Montana Aerospace erzielte in den ersten neun Monaten 2026 erneut starke Finanzergebnisse. Diese Entwicklung reflektiert die anhaltend hohe Nachfrage in den Endmärkten Commercial Aerospace, Defence und Space sowie die konsequente operative Umsetzung. Nettoumsatz und Profitabilität konnten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter gesteigert werden, getragen durch höhere Produktionsraten, zunehmende Skaleneffekte und ein diszipliniertes Kostenmanagement.

Mit der erfolgreichen Veräußerung des Energy-Segments hat Montana Aerospace die Transformation zu einem Pure-Play-Aerospace-Unternehmen abgeschlossen und gleichzeitig die Bilanz deutlich gestärkt. Mithilfe der Mittelzuflüsse aus der Transaktion konnte die Gesellschaft die Verschuldung weiter reduzieren. Dadurch wurde die finanzielle Flexibilität für die Unterstützung des künftigen organischen Wachstums, selektiver M&A-Opportunitäten sowie von Maßnahmen zur Rückführung von Kapital an die Aktionäre weiter erhöht.

Gestützt durch einen Rekord-Auftragsbestand von über EUR 7 Mrd., den Ausbau bestehender Kundenprogramme sowie strukturelle Wachstumstreiber in der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie sieht sich Montana Aerospace weiterhin hervorragend positioniert, profitables Wachstum, eine verbesserte Cash Conversion sowie nachhaltige Wertschaffung fortzusetzen. Vor diesem Hintergrund bestätigt die Gesellschaft ihre Guidance für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 erneut.

Ergebnisse 9M 2026

In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Montana Aerospace einen konsolidierten Nettoumsatz von EUR 781,4 Mio., was einem Anstieg von 9,7 % gegenüber EUR 712,3 Mio. in den ersten neun Monaten 2025 entspricht. Das Umsatzwachstum wurde durch höhere Produktionsvolumina sowie fortgesetzte Marktanteilsgewinne im Segment Aerostructures getragen und reflektiert die starke Nachfrage der Kunden. Die Gesellschaft erwartet, dass sich diese positive Dynamik auch im verbleibenden Quartal 2026 fortsetzen wird.

Das bereinigte EBITDA belief sich auf EUR 129,1 Mio., ein Anstieg um 13,7 % gegenüber EUR 113,6 Mio. in den ersten neun Monaten 2025. Die bereinigte EBITDA-Marge der Gruppe erhöhte sich damit auf 16,5 % nach 15,9 % im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung wurde durch den höheren Nettoumsatz, verbesserte Skaleneffekte sowie die anhaltend starke operative Umsetzung getragen, insbesondere im Segment Aerostructures. Mit den weiter steigenden Produktionsraten in der Luft- und Raumfahrtindustrie erwartet die Gesellschaft eine weitere Margenverbesserung durch eine höhere Auslastung der Produktionsstandorte sowie der Fixkostenbasis. Die einzige Anpassung des berichteten EBITDA betraf Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktienoptionsprogrammen in Höhe von EUR 0,3 Mio. nach EUR 0,6 Mio. im Vorjahreszeitraum.

Die Abschreibungen beliefen sich in den ersten neun Monaten 2026 auf EUR 70,7 Mio. nach EUR 67,7 Mio. im Vorjahreszeitraum. Es wurden keine Wertminderungen erfasst. Im Einklang mit der EBITDA-Entwicklung erhöhte sich das EBIT auf EUR 58,0 Mio. nach EUR 45,3 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend auf 7,4 % nach 6,4 % in den ersten neun Monaten 2025.

Das Finanzergebnis belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf EUR 6,2 Mio. nach EUR -45,4 Mio. im Vorjahreszeitraum. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf günstigere nicht zahlungswirksame Währungseffekte sowie niedrigere Nettozinsaufwendungen zurückzuführen.

Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf EUR 57,4 Mio. nach EUR 3,0 Mio. in den ersten neun Monaten 2025. Diese positive Entwicklung wurde durch die verbesserte operative Performance sowie das verbesserte Finanzergebnis getragen. Dies führte auch zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses je Aktie auf EUR 0,92 nach EUR 0,05 in den ersten neun Monaten 2025.

Entwicklung von Nettoumsatz und bereinigtem EBITDA nach Segmenten

Aerostructures Alpine Metal Tech Energy EURm (discontinued operation) 9M 2026 9M 2025 9M 2026 9M 2025 9M 2026 9M 2025 Nettoumsatz 730.0 649.1 51.4 63.3 - 526.3 yoy growth 12.5% -18.7% n/a Ber. EBITDA 130.8 110.9 2.9 5.7 - 36.9 yoy growth 17.9% -49.6% n/a

Aerostructures segment

Der Nettoumsatz im Segment Aerostructures belief sich auf EUR 730,0 Mio., ein Anstieg von 12,5 % gegenüber EUR 649,1 Mio. in den ersten neun Monaten 2025. Dieses Wachstum wurde durch die weitere Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen, höhere Produktionsraten sowie zusätzliche Marktanteilsgewinne in den Bereichen Commercial Aerospace, Defence und Space getragen. Ergänzt wurde diese Entwicklung durch Neugeschäft mit führenden Luftfahrtunternehmen.

Als strategischer Partner führender OEMs ist Montana Aerospace weiterhin gut positioniert, um von den langfristigen strukturellen Wachstumstreibern der globalen Luftfahrtindustrie zu profitieren, insbesondere vom anhaltenden Wachstum des weltweiten Flugverkehrs sowie der fortgesetzten Erneuerung der Flugzeugflotten. Diese Entwicklungen führen branchenweit weiterhin zu Rekord-Auftragsbeständen und bilden eine solide Grundlage für weiteres Produktionswachstum. Gleichzeitig stärken sie die Position der Gesellschaft als verlässlicher Partner ihrer Kunden.

Das bereinigte EBITDA im Segment Aerostructures erhöhte sich von EUR 110,9 Mio. in den ersten neun Monaten 2025 auf EUR 130,8 Mio. in den ersten neun Monaten 2026 und stieg damit um 17,9 %. Das bereinigte EBITDA entwickelte sich stärker als der Nettoumsatz, was zu einer weiteren Margenverbesserung auf 17,9 % nach 17,1 % im Vorjahreszeitraum führte.

Alpine Metal Tech segment

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