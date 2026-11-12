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IONOS mit erfolgreichen ersten 9 Monaten 2026 - Wachstum bei Kunden, Umsatz und Ergebnis



12.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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+ 370.000 auf 7,00 Mio. Kunden

+ 7,6 % Umsatz auf 1.054,6 Mio. € (+ 8,4 % ohne Währungseffekte)

+ 5,9 % bereinigtes EBITDA auf 390,3 Mio. €

Prognose 2026 bestätigt: ca. 530 Mio. € bereinigtes EBITDA bei ca. 8 % Umsatzwachstum Karlsruhe / Berlin, 12. November 2026. Die IONOS Group SE hat ihren Wachstumskurs in den ersten 9 Monaten 2026 fortgesetzt. Umsatz, bereinigtes EBITDA und Kundenzahl entwickelten sich positiv. Geschäftsverlauf Die IONOS-Kundenbasis wuchs in den ersten 9 Monaten 2026 um rund 370.000 auf 7,00 Millionen Kunden (31.12.2025: 6,63 Mio. Kunden) und damit deutlich stärker als im Vorjahreszeitraum (9M 2025: +210.000). Der Umsatz erhöhte sich um 7,6 % auf 1.054,6 Mio. € (9M 2025: 980,2 Mio. €). Ohne Währungseffekte lag das Wachstum bei 8,4 %. Das bereinigte EBITDA stieg trotz im Vergleich zum Vorjahr nochmals stärkeren Investitionen ins Kundenwachstum in den ersten 9 Monaten 2026 um 5,9 % auf 390,3 Mio. € (9M 2025: 368,4 Mio. €), die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 37,0 % (9M 2025: 37,6 %). Im dritten Quartal 2026 stieg die bereinigte EBITDA-Marge auf 41,0 % (Q3 2025: 40,6 %). Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg von 1,14 € im Vorjahr auf 1,39 € in den ersten 9 Monaten 2026. Ursächlich für den starken Anstieg waren vor allem das höhere EBITDA sowie niedrigere Finanzierungsaufwendungen. "Wir sind sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung. Das starke Kundenwachstum zeigt, dass IONOS die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen erfüllt. Mit passgenauen Lösungen bringen wir KMU digital nach vorne und ermöglichen ihnen, die Chancen Künstlicher Intelligenz noch besser zu nutzen", sagt Achim Weiß, CEO der IONOS Group SE. "Mit weiteren Produkten für IONOS Momentum, die wir kontinuierlich ausrollen, bauen wir unser KI-Ökosystem aus und schaffen eine wichtige Grundlage für künftiges Wachstum." Ausblick 2026 bestätigt Für den weiteren Geschäftsverlauf 2026 erwartet IONOS eine anhaltend positive Geschäftsentwicklung und bestätigt seine Prognose. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum soll ca. 8 % (2025: 1.316,9 Mio. €) betragen bzw. ca. 9 % ohne Berücksichtigung von Intercompany-Umsätzen. Das bereinigte EBITDA soll unverändert rund 530 Mio. € erreichen (2025: 485,2 Mio. €), die bereinigte EBITDA-Marge bei 37 - 38 % liegen (2025: 36,8 %). Presse:

Andreas Maurer

press@ionos-group.com

Telefon +49 721 50957065

Investor Relations:

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investor-relations@ionos-group.com

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