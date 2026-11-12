Zürich - Die Zurich-Gruppe weitet ihr Geschäft weiter aus. In den ersten neun Monaten 2026 hat der Konzern die Volumen sowohl in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) als auch in der Lebensversicherung gesteigert. Die bis 2027 gesetzten Ziele will der Versicherer übertreffen. In den Monaten Januar bis September hat die Zurich die Bruttoprämien in der P&C-Sparte um 8 Prozent auf 42,1 Milliarden US-Dollar gesteigert, wie es in einer Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab