STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter GFT Technologies wird dank des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) optimistischer fürs laufende Jahr. Der Umsatz soll 2026 um 6 Prozent auf 945 Millionen Euro zulegen, wie das im Kleinwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Bisher hatte GFT etwa 930 Millionen Euro angepeilt. Außerdem wird der bereinigte operative Gewinn (ber. Ebit) bei rund 72 Millionen statt 71 Millionen Euro erwartet.

Nach den ersten neun Monaten steht für den Softwareanbieter ein Umsatzplus von 7 Prozent auf 700,9 Millionen Euro zu Buche. Der bereinigte operative Gewinn legte um 16 Prozent auf 52,9 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente GFT mit 28,5 Millionen Euro sogar 27 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der SDax-Konzern profitierte weiterhin stark von der hohen Nachfrage nach Modernisierung mit KI und Cloud-Technik, zu den Kunden zählt unter anderem die Deutsche Bank ./niw/mis