

WASHINGTON (dpa-AFX) - SONOVA HOLDING AG (SONVF.PK) announced earnings for its six months that Increased, from last year



The company's bottom line totaled CHF251.3 million, or CHF4.22 per share. This compares with CHF188.5 million, or CHF3.16 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 6.8% to CHF1.834 billion from CHF1.718 billion last year.



SONOVA HOLDING AG earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: CHF251.3 Mln. vs. CHF188.5 Mln. last year. -EPS: CHF4.22 vs. CHF3.16 last year. -Revenue: CHF1.834 Bln vs. CHF1.718 Bln last year.



Copyright(c) 2026 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

© 2026 AFX News