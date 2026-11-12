SMA Solar Technology hat in den ersten neun Monaten 2026 einen Konzernumsatz von 1,16 Milliarden Euro erzielt. Damit lag der Umsatz leicht über dem Vorjahreswert von 1,13 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich von minus 16,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 146,3 Millionen Euro. Bereits im ersten Halbjahr hatte SMA eine deutliche Ergebnisverbesserung verzeichnet. Die Entwicklung ist der Mitteilung von Donnerstag zufolge unter anderem auf Sondereffekte zurückzuführen. Dazu zählen insbesondere die Verwertung zuvor wertberichtigter Vorräte ...

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