Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in die industrielle Produktion. Roboter trainieren Bewegungsabläufe in virtuellen Umgebungen, digitale Zwillinge simulieren komplette Fertigungsanlagen und humanoide Maschinen übernehmen erste Aufgaben in Fabriken. Im Oktober stellten Siemens und Nvidia neue Anwendungen vor, mit denen sich Produktionsprozesse mithilfe künstlicher Intelligenz optimieren lassen. Tesla hat unterdessen mit einer frühen Produktionsphase seines humanoiden Roboters Optimus begonnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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