Unterföhring (ots) -12. November 2026. Noch mehr Anime kostenlos auf Joyn! Gemeinsam mit PLAION PICTURES und dessen Anime-Marke aniverse startet der Streaming-Dienst der ProSiebenSat.1-Gruppe diesen Monat die neue Anime-Mediathek aniverse TV mit über 250 Episoden und 16 Filmen.Zu den Anime-Serien gehören u.a. "Overlord", "Tico: Ein toller Freund", "Star Blazers 2199", "Hyouka", "Tada Never Falls in Love" und "Gosick". Zum Filmangebot zählen u.a. "Girls und Panzer" (Teil 1 und 2), "No Game No Life Zero", "Colorful" und "K: Seven Stories".Thomas Lasarzik, EVP Group Content Acquisitions & Sales der ProSiebenSat.1-Gruppe: "Mit der neuen Anime-Mediathek bieten wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern noch mehr Anime-Content jederzeit kostenlos auf Joyn. Mit PLAION PICTURES haben wir einen starken Partner gewonnen, mit dem wir unser Anime-Angebot deutlich ausbauen und eine große Auswahl attraktiver Serien und Filme bieten können."Jochen Walter, Managing Director bei PLAION PICTURES: "Wir wollen unsere starken Anime-Inhalte dort verfügbar machen, wo Fans sie heute suchen und entdecken. Mit Joyn haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der uns mit seiner großen kostenlosen Streaming-Reichweite neue Möglichkeiten eröffnet. Die neue aniverse TV-Mediathek ist für uns ein weiterer wichtiger Baustein, um unsere Inhalte über ihren gesamten Lifecycle hinweg erfolgreich zu vermarkten, neue Zielgruppen zu erreichen und die Verbindung zwischen Fans und unseren Marken zu stärken."Pressekontakt:Stella LosackerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1168stella.losacker@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6389268