Osnabrück - Linken-Chef Luigi Pantisano hat ein Aktionswochenende gegen den Wohnungskonzern Vonovia angekündigt und dessen Vorstandsvorsitzenden Luka Mucic zu einem Treffen eingeladen. "Herr Mucic hat uns gegenüber behauptet, die Menschen seien mit Vonovia als Vermieter zumeist zufrieden. Da würde ich mir wünschen, dass er mitkommt und sich das einmal selbst aus erster Hand anhört", sagte Pantisano der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitagausgabe). "Deshalb lade ich ihn offiziell dazu ein."



Rund um den Nikolaustag am 6. Dezember plant die Partei ein Aktionswochenende an rund 100 Vonovia-Standorten. Man wolle von Tür zu Tür gehen und mit den Menschen vor Ort über ihre Erfahrungen sprechen. "Wir sammeln konkrete Fälle, um den Mietern zu helfen, sich zu organisieren", so Pantisano. Dabei soll es nach dem Willen des Parteichefs auch zu Gesprächen mit Mucic kommen. Es wäre das Mindeste, dass er sich jetzt gemeinsam mit ihm seinen eigenen Mietern stelle, so der Linken-Chef. Er müsse dabei auch nichts sagen, nur zuhören. Das wäre seiner Ansicht nach wichtig.



Im September hatte der Vonovia-Chef Pantisano zu einem Gespräch hinter geschlossenen Türen eingeladen. Das Treffen kam nicht zustande, weil der Linken-Politiker auf der Anwesenheit eines Journalisten bestanden hatte.



Die Partei begründet die Aktion mit fast 700 Beschwerden von Vonovia-Mietern, die bei ihr eingegangen seien. Darin geht es nach Darstellung der Linken unter anderem um Schimmel, Wasserschäden, kaputte Heizungen, verzögerte Reparaturen, hohe Nebenkosten und umstrittene Mieterhöhungen. Vonovia weist die Vorwürfe regelmäßig zurück. Man habe sich an gesetzliche Vorgaben zu halten.



Nach dem Sieg der Linken bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus drängt die Partei weiter auf die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen. Derzeit laufen Koalitionsgespräche mit den Grünen und der SPD.





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