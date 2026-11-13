Unterpremstätten - Der Sensoren- und Halbleiterhersteller AMS Osram hat im dritten Quartal 2026 wie erwartet weniger umgesetzt und operativ verdient. Unter dem Strich sorgte allerdings der Verkauf eines Geschäftsbereichs für einen Gewinnsprung. Der Umsatz sank zwischen Juli und September um 3 Prozent auf 829 Millionen Euro, wie der österreichische Technologiekonzern am Freitag mitteilte, der an der Schweizer Börse SIX kotiert ist. Dies sei vorwiegend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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