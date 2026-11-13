München (ots) -- Freitag, 13. November 2026: "Catch Me If You Can" (20:15 Uhr)- Samstag, 14. November 2026: "Der unglaubliche Hulk" (20:15 Uhr)- Sonntag, 15. November 2026: "Planet der Affen: Survival" (20:15 Uhr)Die Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI bringen am Wochenende Hollywood-Größen, Marvel-Action und einen Kultklassiker auf den Bildschirm. Am Freitag liefert sich Leonardo DiCaprio in "Catch Me If You Can" ein Katz-und-Maus-Spiel mit Tom Hanks als FBI-Agent, bevor Bruce Willis in "Der Schakal" als Auftragskiller zu sehen ist. Am Samstag gerät Edward Norton in "Der unglaubliche Hulk" außer Kontrolle. Der Sonntag steht mit "Planet der Affen: Survival" im Zeichen des Überlebenskampfs zwischen Menschen und Primaten. Im Anschluss folgt "Godzilla Minus One".Freitag, 13. November 2026Das Wochenende startet mit einem Filmklassiker. Mit gerade einmal 16 Jahren beginnt Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio) in "Catch Me If You Can" (20:15 Uhr) seine Karriere als Hochstapler. FBI-Ermittler Carl Hanratty (Tom Hanks) ist ihm auf den Fersen. Die auf dem Leben des Betrügers Frank Abagnale basierende Geschichte wurde von Steven Spielberg inszeniert.Anschließend schlüpft Bruce Willis in "Der Schakal" (23:05 Uhr) in die Rolle eines international gesuchten Profikillers, dessen Identität niemand kennt. Für 70 Millionen Dollar soll er die First Lady der USA ermorden. Um das Attentat zu verhindern, arbeitet FBI-Agent Carter Preston (Sidney Poitier) mit dem ehemaligen IRA-Terroristen Declan Mulqueen (Richard Gere) zusammen.Samstag, 14. November 2026Am Samstagabend kehrt eine der bekanntesten Marvel-Figuren zurück: In "Der unglaubliche Hulk" (20:15 Uhr) spielt Edward Norton den Wissenschaftler Bruce Banner, der sich seit einem gescheiterten Experiment bei Wutanfällen in den grünen Giganten Hulk verwandelt. Während er in Brasilien untertaucht und nach einem Heilmittel sucht, spürt ihn das US-Militär auf. Regie führte Louis Leterrier, der zuvor mit der "Transporter"-Reihe bekannt wurde. Im Anschluss ist erneut "Catch Me If You Can" (22:25 Uhr) zu sehen.Sonntag, 15. November 2026In "Planet der Affen: Survival" (20:15 Uhr) steuert der Krieg zwischen Menschen und Affen auf seinen Höhepunkt zu. Nach einem Angriff auf sein Lager begibt sich Anführer Caesar (Andy Serkis) von Rache getrieben auf die Suche nach dem verantwortlichen Colonel (Woody Harrelson). Regie führte Matt Reeves. Die Science-Fiction-Reihe wurde 2024 mit "Planet der Affen: New Kingdom" fortgesetzt.Godzilla ist zurück: Seit dem 5. November läuft mit "Godzilla Minus Zero" die Fortsetzung des japanischen Monsterfilms in den deutschen Kinos. RTLZWEI zeigt aus diesem Anlass den ersten Teil "Godzilla Minus One" (23:00 Uhr) am Sonntagabend. Darin kehrt der ehemalige Kamikaze-Pilot Koichi Shikishima nach dem Zweiten Weltkrieg in das zerstörte Tokio zurück. Als die riesige Kreatur Godzilla erneut auftaucht, schließt er sich einer Gruppe von Kriegsveteranen an, um die Bedrohung aufzuhalten. Takashi Yamazaki erhielt für seine Spezialeffekte im Film einen Oscar.Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 13. November 2026, bis Sonntag, 15. November 2026, bei RTLZWEIWeitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6389783