DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Kapitalerhöhung eingetragen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

B-A-L Germany AG: Kapitalerhöhung eingetragen

Meißen (pta000/13.11.2026/09:30 UTC+1)

Die B-A-L Germany AG (WKN: A1614B, ISIN: DE000A1614B2) gibt bekannt, dass die im Juni 2026 beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital im Handelsregister eingetragen wurde.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 1.000.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien vollständig platziert. Die neuen Aktien wurden zu einem Bezugspreis von EUR 1,05 je Aktie angeboten. Damit fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von EUR 1.050.000,00 zu.

Nach der Eintragung hat sich das Grundkapital der B-A-L Germany AG auf EUR 3.000.000,00 erhöht. Es ist in insgesamt 3.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt.

Der Nettoemissionserlös soll entsprechend der im Juni 2026 kommunizierten Unternehmensstrategie insbesondere für den selektiven Erwerb weiterer Wohnimmobilien im Freistaat Sachsen sowie für den weiteren Ausbau und die Bewirtschaftung des Immobilienbestands verwendet werden.

(Ende)

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Aussender: B-A-L Germany AG Poststraße 5 01662 Meißen Deutschland Ansprechpartner: Falko Zschunke Tel.: +49 3521 459 6539 E-Mail: f@bal-ag.de Website: www.bal-ag.de ISIN(s): DE000A1614B2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

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November 13, 2026 03:30 ET (08:30 GMT)