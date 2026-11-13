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BA

WKN: A1614B | ISIN: DE000A1614B2 | Ticker: BAM0
Düsseldorf
13.11.26 | 08:44
0,900 Euro
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Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
B-A-L GERMANY AG Chart 1 Jahr
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B-A-L GERMANY AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
13.11.2026 10:03 Uhr
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PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Kapitalerhöhung eingetragen

DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Kapitalerhöhung eingetragen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

B-A-L Germany AG: Kapitalerhöhung eingetragen

Meißen (pta000/13.11.2026/09:30 UTC+1)

Die B-A-L Germany AG (WKN: A1614B, ISIN: DE000A1614B2) gibt bekannt, dass die im Juni 2026 beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital im Handelsregister eingetragen wurde.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 1.000.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien vollständig platziert. Die neuen Aktien wurden zu einem Bezugspreis von EUR 1,05 je Aktie angeboten. Damit fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von EUR 1.050.000,00 zu.

Nach der Eintragung hat sich das Grundkapital der B-A-L Germany AG auf EUR 3.000.000,00 erhöht. Es ist in insgesamt 3.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt.

Der Nettoemissionserlös soll entsprechend der im Juni 2026 kommunizierten Unternehmensstrategie insbesondere für den selektiven Erwerb weiterer Wohnimmobilien im Freistaat Sachsen sowie für den weiteren Ausbau und die Bewirtschaftung des Immobilienbestands verwendet werden.

(Ende)

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Aussender:      B-A-L Germany AG 
           Poststraße 5 
           01662 Meißen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Falko Zschunke 
Tel.:         +49 3521 459 6539 
E-Mail:        f@bal-ag.de 
Website:       www.bal-ag.de 
ISIN(s):       DE000A1614B2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794558600380 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 03:30 ET (08:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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