DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert und überzeichnet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

B-A-L Germany AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert und überzeichnet

Meißen (pta000/30.09.2026/15:20 UTC+2)

Die B-A-L Germany AG (WKN: A1614B, ISIN: DE000A1614B2) gibt bekannt, dass die im Juni 2026 beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich platziert wurde. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 1.000.000 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien vollständig platziert. Aufgrund einer über das zur Verfügung stehende Aktienvolumen hinausgehenden Nachfrage war die Kapitalerhöhung überzeichnet. Die neuen Aktien wurden zu einem Bezugspreis von EUR 1,05 je Aktie angeboten. Damit fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von EUR 1.050.000,00 zu. Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht noch unter dem Vorbehalt der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister. Mit der Eintragung wird sich das Grundkapital der B-A-L Germany AG auf EUR 3.000.000,00 erhöhen und in insgesamt 3.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt sein. Der Nettoemissionserlös soll entsprechend der im Juni 2026 kommunizierten Unternehmensstrategie insbesondere für den selektiven Erwerb weiterer Wohnimmobilien im Freistaat Sachsen sowie für den weiteren Ausbau und die Bewirtschaftung des Immobilienbestands verwendet werden. Die B-A-L Germany AG wird über die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister gesondert informieren.

(Ende)

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Aussender: B-A-L Germany AG Poststraße 5 01662 Meißen Deutschland Ansprechpartner: Falko Zschunke Tel.: +49 3521 459 6539 E-Mail: f@bal-ag.de Website: www.bal-ag.de ISIN(s): DE000A1614B2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

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September 30, 2026 09:20 ET (13:20 GMT)