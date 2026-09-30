Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 30.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Mega-Volltreffer: 24,3 Meter mit 10,14 g/t Gold
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
BA

WKN: A1614B | ISIN: DE000A1614B2 | Ticker-Symbol: BAM0
Düsseldorf
30.09.26 | 08:04
1,070 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
B-A-L GERMANY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
B-A-L GERMANY AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
30.09.2026 15:51 Uhr
236 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert und überzeichnet

DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert und überzeichnet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

B-A-L Germany AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert und überzeichnet

Meißen (pta000/30.09.2026/15:20 UTC+2)

Die B-A-L Germany AG (WKN: A1614B, ISIN: DE000A1614B2) gibt bekannt, dass die im Juni 2026 beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich platziert wurde. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 1.000.000 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien vollständig platziert. Aufgrund einer über das zur Verfügung stehende Aktienvolumen hinausgehenden Nachfrage war die Kapitalerhöhung überzeichnet. Die neuen Aktien wurden zu einem Bezugspreis von EUR 1,05 je Aktie angeboten. Damit fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von EUR 1.050.000,00 zu. Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht noch unter dem Vorbehalt der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister. Mit der Eintragung wird sich das Grundkapital der B-A-L Germany AG auf EUR 3.000.000,00 erhöhen und in insgesamt 3.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt sein. Der Nettoemissionserlös soll entsprechend der im Juni 2026 kommunizierten Unternehmensstrategie insbesondere für den selektiven Erwerb weiterer Wohnimmobilien im Freistaat Sachsen sowie für den weiteren Ausbau und die Bewirtschaftung des Immobilienbestands verwendet werden. Die B-A-L Germany AG wird über die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister gesondert informieren.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      B-A-L Germany AG 
           Poststraße 5 
           01662 Meißen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Falko Zschunke 
Tel.:         +49 3521 459 6539 
E-Mail:        f@bal-ag.de 
Website:       www.bal-ag.de 
ISIN(s):       DE000A1614B2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790774400110 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2026 09:20 ET (13:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.