DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Halbjahresergebnisse 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr

B-A-L Germany AG: Halbjahresergebnisse 2026

Meißen (pta000/27.08.2026/09:30 UTC+2)

Die B-A-L Germany AG hat das erste Halbjahr 2026 mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von TEUR -60,0 abgeschlossen, nach TEUR -26,0 im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das EBITDA belief sich auf TEUR -29,2 nach TEUR 4,2 im ersten Halbjahr 2025. Nach Steuern ergab sich ein Halbjahresergebnis von TEUR -73,1 nach TEUR -38,4 im Vorjahreszeitraum. Die Ergebnisentwicklung wurde wesentlich durch umfangreiche, nicht aktivierungsfähige Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie durch Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit der im ersten Halbjahr 2026 eingeleiteten Kapitalerhöhung belastet.

Die Umsatzerlöse beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf TEUR 187 nach TEUR 196 im Vorjahreszeitraum. Die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung gingen insbesondere aufgrund des Verkaufs von drei Wohneinheiten um 8,2 Prozent auf TEUR 119,3 nach TEUR 129,9 im ersten Halbjahr 2025 zurück. Die Leerstandsquote lag im ersten Halbjahr 2026 bei durchschnittlich 7 Prozent und damit leicht über dem Jahresendwert 2025 von 5 Prozent. Das im Geschäftsbericht 2023 ausgesprochene Ziel, eine nachhaltige Vermietungsquote von 97 Prozent zu erreichen, wird bestätigt.

Aufgrund weiterer im zweiten Halbjahr 2026 anfallender Einmalkosten im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung sowie weiterer nicht aktivierungsfähiger Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen passt der Vorstand die mit dem Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Prognose an und erwartet für das Geschäftsjahr 2026 ein EBIT in einer Bandbreite von TEUR -90 bis TEUR -100.

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet der Vorstand auf Basis der geplanten Ausweitung des Immobilienbestands, einer angestrebten Reduzierung der Leerstandsquote sowie des Wegfalls wesentlicher Einmalbelastungen eine deutliche Ergebnisverbesserung und ein positives EBIT zwischen TEUR 60 und TEUR 70.

Die vollständigen Finanzinformationen zum ersten Halbjahr 2026 werden heute im Halbjahresbericht 2026 auf der Internetseite der B-A-L Germany AG veröffentlicht. Die im Halbjahresbericht enthaltenen Finanzinformationen wurden weder einer Abschlussprüfung noch einer prüferischen Durchsicht durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer unterzogen.

(Ende)

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August 27, 2026 03:30 ET (07:30 GMT)