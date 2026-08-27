Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 27.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Jetzt darf dieser Small-Cap US-Kunden an die Crypto.com-Börse führen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1614B | ISIN: DE000A1614B2 | Ticker-Symbol: BAM0
Düsseldorf
27.08.26 | 08:08
1,020 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
B-A-L GERMANY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
B-A-L GERMANY AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
27.08.2026 10:03 Uhr
346 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Halbjahresergebnisse 2026

DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Halbjahresergebnisse 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr

B-A-L Germany AG: Halbjahresergebnisse 2026

Meißen (pta000/27.08.2026/09:30 UTC+2)

Die B-A-L Germany AG hat das erste Halbjahr 2026 mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von TEUR -60,0 abgeschlossen, nach TEUR -26,0 im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das EBITDA belief sich auf TEUR -29,2 nach TEUR 4,2 im ersten Halbjahr 2025. Nach Steuern ergab sich ein Halbjahresergebnis von TEUR -73,1 nach TEUR -38,4 im Vorjahreszeitraum. Die Ergebnisentwicklung wurde wesentlich durch umfangreiche, nicht aktivierungsfähige Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie durch Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit der im ersten Halbjahr 2026 eingeleiteten Kapitalerhöhung belastet.

Die Umsatzerlöse beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf TEUR 187 nach TEUR 196 im Vorjahreszeitraum. Die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung gingen insbesondere aufgrund des Verkaufs von drei Wohneinheiten um 8,2 Prozent auf TEUR 119,3 nach TEUR 129,9 im ersten Halbjahr 2025 zurück. Die Leerstandsquote lag im ersten Halbjahr 2026 bei durchschnittlich 7 Prozent und damit leicht über dem Jahresendwert 2025 von 5 Prozent. Das im Geschäftsbericht 2023 ausgesprochene Ziel, eine nachhaltige Vermietungsquote von 97 Prozent zu erreichen, wird bestätigt.

Aufgrund weiterer im zweiten Halbjahr 2026 anfallender Einmalkosten im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung sowie weiterer nicht aktivierungsfähiger Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen passt der Vorstand die mit dem Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Prognose an und erwartet für das Geschäftsjahr 2026 ein EBIT in einer Bandbreite von TEUR -90 bis TEUR -100.

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet der Vorstand auf Basis der geplanten Ausweitung des Immobilienbestands, einer angestrebten Reduzierung der Leerstandsquote sowie des Wegfalls wesentlicher Einmalbelastungen eine deutliche Ergebnisverbesserung und ein positives EBIT zwischen TEUR 60 und TEUR 70.

Die vollständigen Finanzinformationen zum ersten Halbjahr 2026 werden heute im Halbjahresbericht 2026 auf der Internetseite der B-A-L Germany AG veröffentlicht. Die im Halbjahresbericht enthaltenen Finanzinformationen wurden weder einer Abschlussprüfung noch einer prüferischen Durchsicht durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer unterzogen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      B-A-L Germany AG 
           Poststraße 5 
           01662 Meißen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Falko Zschunke 
Tel.:         +49 3521 459 6539 
E-Mail:        f@bal-ag.de 
Website:       www.bal-ag.de 
ISIN(s):       DE000A1614B2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787815800181 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2026 03:30 ET (07:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und die nächsten Gewinner des KI-Booms entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.