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WKN: A1614B | ISIN: DE000A1614B2 | Ticker-Symbol: BAM0
Düsseldorf
31.08.26 | 08:14
1,020 Euro
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Branche
Immobilien
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Sonstige
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B-A-L GERMANY AG Chart 1 Jahr
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Dow Jones News
31.08.2026 08:33 Uhr
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PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Hauptversammlung beschließt sämtliche Tagesordnungspunkte mit 100 % Zustimmung

DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Hauptversammlung beschließt sämtliche Tagesordnungspunkte mit 100 % Zustimmung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

B-A-L Germany AG: Hauptversammlung beschließt sämtliche Tagesordnungspunkte mit 100 % Zustimmung

Meißen (pta000/31.08.2026/08:00 UTC+2)

Die ordentliche Hauptversammlung der B-A-L Germany AG fand am 28. August 2026 statt. Die Aktionäre der Gesellschaft bestätigten dabei die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlüsse mit außerordentlich hoher Zustimmung. Insgesamt waren auf der Hauptversammlung 1.539.793 Aktien vertreten. Dies entspricht einer Präsenz von 76,99 % des ausgegebenen Grundkapitals der B-A-L Germany AG. Die hohe Beteiligung unterstreicht das große Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre an der weiteren Entwicklung der Gesellschaft. Sämtliche zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden mit 100,0 % der abgegebenen gültigen Stimmen angenommen. Damit erhielten Vorstand und Aufsichtsrat bei allen zur Beschlussfassung stehen den Tagesordnungspunkten die vollständige Zustimmung der vertretenen Aktionäre. Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der Vorstand über die aktuelle Entwicklung der Gesellschaft und erläuterte die weitere strategische Ausrichtung der B-A-L Germany AG. Im Mittelpunkt stand dabei die nachhaltige Weiterentwicklung des Immobilienportfolios sowie die Fortsetzung einer wertorientierten und auf langfristige Stabilität ausgerichteten Unternehmensstrategie. Die Hauptversammlung bot den Aktionärinnen und Aktionären zudem Gelegenheit zu einem ausführlichen Austausch mit Vorstand und Aufsichtsrat. Fragen aus dem Aktionärskreis wurden im Rahmen der Generaldebatte beantwortet. Der Vorstand wertet sowohl die hohe Kapitalpräsenz von 76,99 % als auch die einstimmigen Abstimmungsergebnisse als deutliches Zeichen der Unterstützung für die strategische und operative Ausrichtung der Gesellschaft. "Wir freuen uns über die außergewöhnlich hohe Präsenz unserer Aktionäre und insbesondere über die einstimmige Zustimmung zu sämtlichen Beschlussvorschlägen. Dieses Votum verstehen wir zugleich als Bestätigung und als Auftrag, den eingeschlagenen Weg der B-A-L Germany AG konsequent fortzusetzen", erklärt Falko Zschunke, Vorstandsvorsitzender der B-A-L Germany AG. Peter Thilo Hasler, Vorstand der B-A-L Germany AG, ergänzt: "Die B-A-L Germany AG wird ihre Strategie auch künftig auf eine langfristige Wertentwicklung ihres Immobilienbestands, eine solide Finanzierungsstruktur sowie eine effiziente Bewirtschaftung des Portfolios ausrichten. Gleichzeitig soll der Dialog mit bestehenden und potenziellen Investoren weiter intensiviert werden." Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung werden auf der Internetseite der B-A-L Germany AG veröffentlicht beziehungsweise sind dort einsehbar.

(Ende)

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Aussender:      B-A-L Germany AG 
           Poststraße 5 
           01662 Meißen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Falko Zschunke 
Tel.:         +49 3521 459 6539 
E-Mail:        f@bal-ag.de 
Website:       www.bal-ag.de 
ISIN(s):       DE000A1614B2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1788156000257 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

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