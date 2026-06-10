DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 - Wieder mit uneingeschränktem Testat

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

B-A-L Germany AG: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025

Wieder mit uneingeschränktem Testat

Meißen (pta000/10.06.2026/09:00 UTC+2)

Der auf Wohnimmobilien in Sachsen spezialisierter Bestandshalter, hat im Geschäftsjahr 2025 seine operative Entwicklung erfolgreich fortgesetzt. Trotz Ergebnisbelastungen durch einmalige Aufwendungen konnte das Unternehmen sowohl die Mieterlöse als auch die Profitabilität seines Immobilienbestands weiter steigern. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Geschäftsjahr 2025 um 8,1 Prozent auf TEUR 390 nach TEUR 361 im Vorjahr. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war die konsequente Bewirtschaftung des Immobilienportfolios sowie die erfolgreiche Umsetzung von Vermietungsmaßnahmen. Die Mietrendite, bezogen auf die gesamten Bruttoanschaffungskosten einschließlich Erwerbsnebenkosten, verbesserte sich auf 9,6 Prozent nach 9,0 Prozent im Vorjahr. Damit bestätigt sich die Attraktivität des auf sächsische Wohnimmobilien fokussierten Investitionsansatzes der Gesellschaft. Nach dem Verkauf einer Eigentumswohnung verringerte sich die vermietbare Fläche zum Jahresende 2025 leicht um 2,2 Prozent auf 4.539 Quadratmeter. Die Vermietungsquote lag zum Bilanzstichtag bei 95 Prozent nach 97 Prozent im Vorjahr. Der bestehende Leerstand bietet nach Einschätzung der Gesellschaft weiteres Potenzial für Mietsteigerungen und Wertzuwächse. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf TEUR -10 nach TEUR 75 im Vorjahr. Ursächlich für den Ergebnisrückgang waren vor allem einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme der Notierung im Freiverkehr der Börse Düsseldorf sowie weitere nicht wiederkehrende Kosten. Die operative Entwicklung des Immobilienbestands blieb hiervon unberührt.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand eine deutliche Verbesserung der Ertragslage und prognostiziert ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von rund TEUR 120. Grundlage dieser Erwartung sind steigende Mieterträge, die fortgesetzte Optimierung des Immobilienportfolios sowie der Wegfall wesentlicher Einmalaufwendungen des Vorjahres. "Die Entwicklung unserer Mieterträge und Mietrenditen zeigt, dass unser qualitätsorientierter Investitionsansatz erfolgreich ist. Nach den einmaligen Belastungen des Jahres 2025 erwarten wir für 2026 eine deutliche Verbesserung der Ertragslage und wollen gleichzeitig die Basis für weiteres profitables Wachstum schaffen", erklärt Peter Thilo Hasler, Vorstand der B-A-L Germany AG.

Über B-A-L Germany AG

B-A-L Germany ist auf den kleinteiligen Erwerb von Wohnimmobilien in ländlichen Regionen in Sachsen mit guter Verkehrsanbindung und lokaler Infrastruktur spezialisiert. Die Strategie sieht eine Positionierung als profitabler Immobilienbestandshalter mit Buy-and-build-Strategie ohne Verkaufsdruck vor. Dabei werden einzelne Wohnimmobilien zu niedrigen Kaufpreisen, unter anderem aus Notverkäufen, erworben, wodurch nachhaltig hohe Ankaufsrenditen von deutlich mehr als 10% realisiert werden können. Unter bzw. auf dem Mietspiegelniveau liegende Kaltmieten ermöglichen eine vollständige Vermietung des Immobilienbestands. Aktuell besteht das Portefeuille aus 95 Wohnungen mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 4.662 m2.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der B-A-L Germany AG beruhen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, sodass die tatsächliche Entwicklung wesentlich von den prognostizierten Erwartungen abweichen kann. Eine Gewähr für das Eintreten der in die Zukunft gerichteten Aussagen wird nicht übernommen; eine Verpflichtung zur Aktualisierung besteht nicht.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Mitteilung das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

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Aussender: B-A-L Germany AG Poststraße 5 01662 Meißen Deutschland Ansprechpartner: Falko Zschunke Tel.: +49 3521 459 6539 E-Mail: f@bal-ag.de Website: www.bal-ag.de ISIN(s): DE000A1614B2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

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June 10, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)