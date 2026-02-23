DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: B-A-L Germany AG erhält erstmals Bankdarlehen zur Bestandsentwicklung und zum Erwerb von Wohnimmobilien

B-A-L Germany AG: B-A-L Germany AG erhält erstmals Bankdarlehen zur Bestandsentwicklung und zum Erwerb von Wohnimmobilien

Meißen

Die B-A-L Germany AG hat heute erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte ein Bankdarlehen erhalten. Das Darlehen im mittleren sechsstelligen Eurobereich dient der Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen an im Bestand befindlichen Wohnimmobilien und dem Erwerb von weiteren Wohnimmobilien im Freistaat Sachsen.

Mit der Bereitstellung dieses Darlehens erhält die B-A-L Germany AG erstmals eine externe bankseitige Finanzierung und schafft damit eine zusätzliche Grundlage für die weitere Entwicklung ihres Immobilienportfolios. Der Abschluss der Finanzierung stellt einen wesentlichen Schritt für die Umsetzung der Unternehmensstrategie dar.

Über weitere Einzelheiten des Darlehens wurde Stillschweigen vereinbart.

Über B-A-L Germany AG

B-A-L Germany ist auf den kleinteiligen Erwerb von Wohnimmobilien in ländlichen Regionen in Sachsen mit guter Verkehrsanbindung und lokaler Infrastruktur spezialisiert. Die Strategie sieht eine Positionierung als profitabler Immobilienbestandshalter mit Buy-and-build-Strategie ohne Verkaufsdruck vor. Dabei werden einzelne Wohnimmobilien zu niedrigen Kaufpreisen, unter anderem aus Notverkäufen, erworben, wodurch nachhaltig hohe Ankaufsrenditen von deutlich mehr als 10% realisiert werden können. Unter bzw. auf dem Mietspiegelniveau liegende Kaltmieten ermöglichen eine vollständige Vermietung des Immobilienbestands. Aktuell besteht das Portefeuille aus 95 Wohnungen mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 4.662 m2.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der B-A-L Germany AG beruhen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, sodass die tatsächliche Entwicklung wesentlich von den prognostizierten Erwartungen abweichen kann. Eine Gewähr für das Eintreten der in die Zukunft gerichteten Aussagen wird nicht übernommen; eine Verpflichtung zur Aktualisierung besteht nicht.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Mitteilung das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Aussender: B-A-L Germany AG
Poststraße 5
01662 Meißen
Deutschland
Ansprechpartner: Falko Zschunke
Tel.: +49 3521 459 6539
E-Mail: f@bal-ag.de
Website: www.bal-ag.de

