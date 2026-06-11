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WKN: A1614B | ISIN: DE000A1614B2 | Ticker-Symbol: BAM0
Düsseldorf
11.06.26 | 08:10
0,980 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
B-A-L GERMANY AG Chart 1 Jahr
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B-A-L GERMANY AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
11.06.2026 19:33 Uhr
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PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu EUR 1.000.000,00

DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu EUR 1.000.000,00

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

B-A-L Germany AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu EUR 1.000.000,00

Meißen (pta000/11.06.2026/19:00 UTC+2)

Der Vorstand der B-A-L Germany AG (WKN: A1614B, ISIN: DE000A1614B2) hat heute, am 11. Juni 2026, mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der B-A-L Germany AG unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 gegen Bareinlagen um bis zu EUR 1.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen.

Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben und den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zu einem Bezugspreis von EUR 1,05 je Aktie zum Bezug angeboten. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 19. Juni 2026 und endet am 3. Juli 2026. Das Bezugsverhältnis beträgt 2:1 (zwei bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie). Den Aktionären wird darüber hinaus ein Überbezugsrecht eingeräumt. Bezugsstelle ist die Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, die die neuen Aktien zum Ausgabebetrag zeichnet und den Aktionären zum Bezugspreis anbietet. Nicht bezogene Aktien können im Wege einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren platziert werden. Die Durchführung des Bezugsangebots steht unter dem Vorbehalt der Gestattung eines Wertpapier-Informationsblatts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll in die von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossene Wachstumsstrategie investiert werden, insbesondere für den selektiven Erwerb von Wohnimmobilien im Freistaat Sachsen.

B-A-L Germany AG Der Vorstand

(Ende)

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Aussender:      B-A-L Germany AG 
           Poststraße 5 
           01662 Meißen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Falko Zschunke 
Tel.:         +49 3521 459 6539 
E-Mail:        f@bal-ag.de 
Website:       www.bal-ag.de 
ISIN(s):       DE000A1614B2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781197200903 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

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