DJ PTA-Adhoc: B-A-L Germany AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu EUR 1.000.000,00

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

B-A-L Germany AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu EUR 1.000.000,00

Meißen (pta000/11.06.2026/19:00 UTC+2)

Der Vorstand der B-A-L Germany AG (WKN: A1614B, ISIN: DE000A1614B2) hat heute, am 11. Juni 2026, mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der B-A-L Germany AG unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 gegen Bareinlagen um bis zu EUR 1.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen.

Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben und den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zu einem Bezugspreis von EUR 1,05 je Aktie zum Bezug angeboten. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 19. Juni 2026 und endet am 3. Juli 2026. Das Bezugsverhältnis beträgt 2:1 (zwei bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie). Den Aktionären wird darüber hinaus ein Überbezugsrecht eingeräumt. Bezugsstelle ist die Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, die die neuen Aktien zum Ausgabebetrag zeichnet und den Aktionären zum Bezugspreis anbietet. Nicht bezogene Aktien können im Wege einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren platziert werden. Die Durchführung des Bezugsangebots steht unter dem Vorbehalt der Gestattung eines Wertpapier-Informationsblatts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll in die von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossene Wachstumsstrategie investiert werden, insbesondere für den selektiven Erwerb von Wohnimmobilien im Freistaat Sachsen.

B-A-L Germany AG Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: B-A-L Germany AG Poststraße 5 01662 Meißen Deutschland Ansprechpartner: Falko Zschunke Tel.: +49 3521 459 6539 E-Mail: f@bal-ag.de Website: www.bal-ag.de ISIN(s): DE000A1614B2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

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June 11, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)