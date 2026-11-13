DORTMUND (dpa-AFX) - Lange hat Hans-Joachim Watzke den umstrittenen Sponsoringdeal von Borussia Dortmund mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall verteidigt, nun schlägt der BVB-Präsident selbstkritischere Töne an. Vor einer möglichen Verlängerung des Sponsoringvertrags stellte er in Aussicht, den Willen der Mitglieder des Fußball-Bundesligisten stärker zu berücksichtigen. Dies hat einem Medienbericht nach auch Konsequenzen für die Partnerschaft.

"Ich habe unterschätzt, wie viele Borussen, anständige Leute, mir sagen: Wir sind nicht gegen Rheinmetall. Wir wollen nur nicht, dass für jemanden, der Waffen herstellt, Borussia Dortmund wirbt", sagte Watzke im Podcast "Ausgerechnet". "Das ist ein Standpunkt, den muss ich nicht unbedingt übernehmen, aber den akzeptiere ich voll und ganz", sagte Watzke.

Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge ist das Ende der Partnerschaft bereits beschlossen. Bis zur Mitgliederversammlung am 22. November soll die Entscheidung verkündet werden. Über eine Fortsetzung des millionenschweren Vertrags sei nach Angaben der Zeitung zuvor aber in der BVB-Chefetage "in den vergangenen Monaten wiederholt kontrovers" diskutiert worden sein.

Von Anfang an Kritik



Dortmund hatte im Mai 2024 eine auf drei Jahre angelegte Sponsoringpartnerschaft mit dem Düsseldorfer Rüstungskonzern geschlossen. Die Zusammenarbeit sorgte von Beginn an für heftige Kritik in der Fanszene.

Schon bei der Mitgliederversammlung im November 2024 votierten die Mitglieder gegen eine Verlängerung des Vertrags. Der Beschluss ist für die BVB-Geschäftsführung allerdings nicht bindend.

Den Sponsoringvertrag hatte Watzke in seiner Funktion als Vorsitzender der BVB-Geschäftsführung noch maßgeblich vorangetrieben. Nun aber als Vereinspräsident schlägt er andere Töne an und will "den Verein zusammenhalten".

Mitgliederwillen respektieren



"Ich habe jetzt keine Aufgabe mehr, Dinge zu entscheiden. Aber ich möchte alles das vom Verein fernhalten, was zu Spaltungen führt, was den Verein zu Verwerfungen bringt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das hat natürlich ein bisschen dazu geführt. Das war nicht beabsichtigt, nicht im Ansatz beabsichtigt", sagte Watzke. Und der 67-Jährige bekräftigte: "Es hat den Verein schon Körner gekostet."

Daher habe er der aktuellen Geschäftsführung gesagt: "Ihr kennt den Beschluss der Mitgliederversammlung. Und ich würde euch bitten, den zu respektieren. Ihr müsst euch da nicht dran halten, aber natürlich spielen 250.000 Mitglieder von Borussia Dortmund eine Rolle in einem Willensbildungsprozess. Alles andere wäre ja auch peinlich."/kam/DP/men