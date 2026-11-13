Satte 11 Milliarden US$ musste Gilead 2011 für den Hepatitis-C-Spezialisten Pharmasset schlussendlich auf den Tisch legen. Einige Jahre zuvor hätte der Pharmakonzern noch für 300 Millionen US$ zuschlagen können, wie sich später herausstellte. Bei Assembly Bio hat Gilead nun vielleicht die letzte Chance auf ein Schnäppchen ... Analysten bemängeln schon lange: Im Kernsektor Virology kommt beim HIV-Weltmarktführer Gilead kaum mehr etwas nach. Akquisitionen ...

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