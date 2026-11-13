Infineon hat am Mittwoch das Geschäftsjahr 2026 mit einem Rekordumsatz von 16,35 Milliarden € abgeschlossen. Für das neue Geschäftsjahr stellt der Konzern rund 20 Milliarden € in Aussicht. Die Aktie sprang daraufhin zeitweise um rund 9% auf gut 52 €. Kurz vor den Zahlen hatte sie noch fast 50% unter ihrem Rekordhoch gelegen. Die entscheidende Frage lautet: Kann das Rechenzentrumsgeschäft die neue Prognose tragen, und lohnt sich die Aktie nach dem ...

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