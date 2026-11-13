Berlin (ots) -Ein K-Pop-Konzerterlebnis, wie es die Fans noch nie zuvor gesehen, gehört oder erlebt haben. Die Tour startet im Juni 2027 und macht Station in Berlin mit zwei Konzerten in der Uber Arena am 15. und 16. September 2027, in Hamburg mit zwei Konzerten in der Barclays Arena am 18. September 2027 sowie in Köln mit einem Konzert in der Lanxess Arena am 29. September 2027. Die ersten Tourstopps erstrecken sich über Nordamerika, Großbritannien und Europa, und weitere internationale Termine für den asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika werden in Kürze bekannt gegeben. Insgesamt wird die Tour im Laufe der Jahre 2027 und 2028 fast 50 Städte mit mehr als 150 Auftritten besuchen. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, den 20. November, um 10 Uhr Ortszeit. Der weltweite Vorverkauf beginnt:- Der Mastercard-PreSale beginnt am Mittwoch, dem 18. November, um 10:00 Uhr- Der "FOR THE FANS"-PreSale beginnt am Donnerstag, dem 19. November, um 10 Uhr. Registriere Dich jetzt HIER (http://www.kpopdemonhunterstour.com/).- Wenn am Freitag, dem 20. November, der allgemeine Ticketverkauf beginnt, erhalten berechtigte Inhaber*Innen von World Elite- und World Legend-Karten über "The Mastercard Collection" Zugang zu "Preferred Tickets", darunter einige der besten Plätze im Saal.* Weitere Informationen HIER (http://www.mastercard.com/kpopdemonhunters).*Der Zugang hängt vom Kartentyp ab. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nur in begrenzter Stückzahl erhältlich.Darüber hinaus wird es eine begrenzte Anzahl exklusiver VIP-Erlebnisse und -Pakete geben. Diese exklusiven Angebote können eine fantastische Auswahl an reservierten Sitzplätzen, Fototerminen auf der Bühne, Fanartikeln in limitierter Auflage, Pre-Show-Partys, maßgeschneiderten Fanartikeln und vieles mehr umfassen! Weitere Informationen unter www.kpopdemonhunterstour.com.Begleitet von Songs aus dem beliebtesten Netflix-Film aller Zeiten werden die animierten HUNTR/X-Charaktere - Rumi, Mira und Zoey - mit dem Publikum interagieren. Dabei kommen modernste Performance-Innovationen zum Einsatz, die diese beliebte K-Pop-Girlgroup wie nie zuvor zum Leben erwecken (ja, dazu gehören auch die animierten Figuren der Saja Boys und Derpy Tiger). Mehr als nur ein Konzert - dies ist eine einzigartige Produktion, die Fans mit Live-Stunts, Darsteller*Innen, den geliebten Songs und Choreografien mitten in die Geschichte eintauchen lässt."KPop Demon Hunters hat sich von einem Überraschungshit zu einem generationsübergreifenden Phänomen entwickelt - die Serie hielt sich 63 Wochen in Folge in den globalen Top 10 von Netflix, der Song 'Golden' wurde über 2 Milliarden Mal auf Spotify gestreamt und der Soundtrack brach den Allzeitrekord für die längste Verweildauer auf Platz 1 der Billboard-Top-Soundtracks-Charts", sagte Marian Lee, Chief Marketing Officer bei Netflix. "Bei dieser Fangemeinde ging es nie nur um einen einzigen Moment, und mit der 'Golden World Tour' sorgen wir dafür, dass sie weiterlebt - indem wir die Energie von 'Takedown' in Arenen auf der ganzen Welt bringen, wo die Fans singen, tanzen und HUNTR/X dabei helfen können, den Honmoon zu versiegeln."Rich Schaefer, Präsident von Global Touring bei AEG Presents: "KPop Demon Hunters hat sich zu einem globalen Phänomen entwickelt, dessen Figuren und Musik den Fans auf der ganzen Welt bereits sehr viel bedeuten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Netflix diese Welt auf Tournee zum Leben zu erwecken - mit der Musik als Herzstück, einer Show, die die Fans zu einem Teil des Abenteuers macht. Die 'Golden World Tour' gibt uns die Chance, etwas Besonderes für dieses unglaubliche Publikum zu schaffen und Fans aller Generationen zusammenzubringen, um es gemeinsam zu erleben.""Einige der bedeutungsvollsten Momente entstehen durch gemeinsame Erlebnisse rund um das, was wir lieben, und mit Mastercard ermöglichen wir den Karteninhaber*innen diese Erlebnisse", sagte Jill Kramer, Chief Marketing and Communications Officer bei Mastercard. "Gemeinsam mit unseren Partnern*innen bringen wir die Fans näher an die Musik, die Figuren und die Welt von KPop Demon Hunters heran und schaffen i ganz eigene goldene Momente durch exklusiven Zugang und 'Priceless Experiences', die weit über die Bühne hinausreichen."Die kreative Leitung der Tour liegt in den Händen von Amy Tinkham, einer Regisseurin, Autorin und Showdesignerin mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Konzerte, Tourneen, Theater, Tanz und groß angelegte Live-Unterhaltung. Zu ihren Referenzen zählen Disneys "Descendants/Zombies: Worlds Collide Tour", "Songblazers" vom Cirque du Soleil, die "Peace Out"-Tour von Aerosmith, "Bob Marley Hope Road" sowie Live-Produktionen für Künstler*Innen wie James Taylor, Paul McCartney und Mariah Carey.Macht euch also bereit, denn dieses überlebensgroße Spektakel ist der Moment, auf den die Fans gewartet haben - von der Eröffnungsnummer bis zur finalen Schlacht werden die HUNTR/X-Fans aus dem Häuschen sein!Weitere internationale Städte und Termine werden noch bekannt gegeben. Die Teilnahmebedingungen und Verfügbarkeit des Mastercard-PreSales können je nach Markt variieren.Trip.com ist als offizieller Reisepartner Teil der KPop Demon Hunters Golden World Tour. Fans können die Trip.com-App herunterladen, um Zugang zum PreSale zu erhalten und Ticket- und Reisepakete zu entdecken, die es einfacher machen, HUNTR/X auf ihrer Tour zu begleiten.Netflix' KPop Demon Hunters wurde kurz nach seiner Veröffentlichung am 20. Juni 2025 zu einem weltweiten Phänomen und ist mit über 670 Millionen Aufrufen sowie 63 aufeinanderfolgenden Wochen in den globalen Top 10 von Netflix der beliebteste Film aller Zeiten auf der Plattform. Der Film wurde bei den Academy Awards, den Critics' Choice Awards und den Golden Globes als bester Animationsfilm ausgezeichnet, und sein Hit "Golden" war der erste K-Pop-Titel, der sowohl einen Oscar als auch einen Grammy gewann. Der Soundtrack schreibt weiterhin Geschichte als erster, der vier Songs gleichzeitig in den Top 10 der Billboard Hot 100 platzierte und weltweit über 15 Milliarden Streams verzeichnete.Tickets, aktuelle Tour-Informationen und weitere Details findet ihr unter www.kpopdemonhunterstour.com und folgt dem offiziellen Account @kpopdemonhunters.tour in den sozialen Medien.Pressekontakt:Für Netflix: Lauren Purnell, lpurnell@netflix.comFür AEG Presents: Dennis Dennehy, ddennehy@aegpresents.com; Sam Johnson, sjohnson@aegpresents.comFür die KPop Demon Hunters Golden World Tour: John Tellum, john@tellemgrodypr.comFür Mastercard: Carolyn Ksiazek, carolyn.ksiazek@mastercard.comOriginal-Content von: MCT Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59720/6390234