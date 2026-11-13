Köln (ots) -Nasse Straßen, Dunkelheit und niedrige Temperaturen stellen E-Scooter-Fahrer vor besondere Herausforderungen. Segway zeigt, worauf es in der kalten Jahreszeit ankommt und wie moderne Sicherheitstechnologien die Fahrt unterstützen können.Kürzere Tage, fallende Temperaturen und nasse Straßen: Mit dem Herbst und Winter verändern sich die Bedingungen für E-Scooter-Fahrer deutlich. Gerade auf dem täglichen Weg zur Arbeit, zur Universität oder bei kurzen Erledigungen gewinnen Sichtbarkeit, Fahrstabilität und eine zuverlässige Fahrzeugtechnik an Bedeutung.Als Marktführer im deutschen E-Scooter-Markt setzt Segway auf die kontinuierliche Weiterentwicklung von Sicherheits- und Assistenzsystemen. Mit den Anfang Oktober in Köln vorgestellten Modellen ZT3 MAX D und MAX G3 Pro D zeigt der Hersteller, wie moderne Technik zu einem kontrollierteren Fahrerlebnis beitragen kann.Segway gibt sieben praktische Tipps, worauf E-Scooter-Fahrer in der kalten Jahreszeit besonders achten sollten.1. Im Dunkeln sichtbar bleiben - besonders beim AbbiegenWenn es bereits am späten Nachmittag dunkel wird, ist es für andere Verkehrsteilnehmer umso wichtiger, E-Scooter frühzeitig zu erkennen. Dabei geht es nicht nur um gute Frontscheinwerfer, sondern insbesondere um die Sichtbarkeit beim Abbiegen.Die neuen Modelle ZT3 MAX D und MAX G3 Pro D verfügen über integrierte Fahrtrichtungsanzeiger vorne und hinten. Damit können Fahrer ihre beabsichtigte Fahrtrichtung signalisieren, ohne eine Hand vom Lenker nehmen zu müssen. Das ist besonders auf viel befahrenen Straßen und an Kreuzungen von Vorteil.Der MAX G3 Pro D verfügt zudem über einen 6-Watt-Frontscheinwerfer mit einer angegebenen Sichtweite von bis zu 35 Metern. Ergänzend empfiehlt Segway helle Kleidung und reflektierende Elemente, um auch bei schlechten Lichtverhältnissen besser erkennbar zu sein.2. Größere Reifen sorgen für mehr Kontrolle auf unebenen StraßenNasses Laub, Schlaglöcher, Kopfsteinpflaster und unebene Radwege sind im Herbst und Winter besonders herausfordernd. Entscheidend ist deshalb nicht nur die Fahrweise, sondern auch die Bereifung des E-Scooters.Sowohl der ZT3 MAX D als auch der MAX G3 Pro D setzen auf eine neue Radkonfiguration mit 12-Zoll-Vorderrad und 11-Zoll-Hinterrad. Das größere Vorderrad erleichtert das Überrollen kleiner Hindernisse und Unebenheiten, während das Hinterrad zu einem ausgewogenen Fahrverhalten beiträgt.Ergänzt wird die Radkonfiguration durch hydraulische Federungssysteme, die Stöße abmildern und auf unebenen Straßen den Fahrkomfort verbessern können.Trotzdem gilt: Bei nassen Fahrbahnmarkierungen, Laub oder Kopfsteinpflaster sollten Fahrer ihre Geschwindigkeit reduzieren und abrupte Lenkbewegungen vermeiden.3. Traktionskontrolle kann bei nachlassender Bodenhaftung unterstützenAuf feuchten oder verschmutzten Straßen kann das Antriebsrad beim Beschleunigen leichter durchdrehen. Hier können elektronische Assistenzsysteme eine zusätzliche Unterstützung bieten.Die aktuellen Segway-Modelle ZT3 MAX D und MAX G3 Pro D verfügen über ein Traktionskontrollsystem (TCS). Dieses erkennt ein Durchdrehen des Antriebsrads und kann die Motorleistung entsprechend regulieren. So lässt sich die Traktion beim Beschleunigen auf Untergründen mit geringerer Haftung verbessern.Das SegRide-System ergänzt diese Funktion durch weitere Assistenztechnologien für ein stabileres und kontrollierteres Fahrverhalten.Wichtig: Traktionskontrolle kann die physikalischen Grenzen der Reifenhaftung nicht aufheben. Sie ist kein Ersatz für vorsichtiges Fahren und macht E-Scooter nicht für Schnee oder Glatteis geeignet.4. Kontrolliert bremsen - moderne Bremssysteme unterstützenGerade bei nassen Straßen ist es wichtig, frühzeitig und möglichst gleichmäßig zu bremsen. Denn die Bodenhaftung ist bei Feuchtigkeit häufig geringer als auf trockener Fahrbahn.Die neuen Modelle ZT3 MAX D und MAX G3 Pro D sind mit 140-mm-Scheibenbremsen vorne und hinten ausgestattet. Ein intelligentes kombiniertes Bremssystem stimmt die mechanische und elektronische Bremsleistung aufeinander ab und unterstützt damit einen kontrollierteren Bremsvorgang.Beim MAX G3 Pro D konnte der Bremsweg laut Segway-Labortests im Vergleich zum Vorgängermodell um 15 Prozent reduziert werden.Dennoch sollten Fahrer bei Nässe grundsätzlich mehr Bremsweg einplanen, ausreichend Abstand halten und plötzliche Bremsmanöver vermeiden.5. Realistische Reichweite statt Idealwerte - im Winter trotzdem Reserve einplanenGerade im Winter ist eine verlässliche Reichweitenangabe wichtig. Denn niedrige Temperaturen können die Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Akkus vorübergehend beeinträchtigen. Wer längere Strecken zurücklegt, sollte deshalb wissen, unter welchen Bedingungen die Reichweite seines E-Scooters ermittelt wurde.Segway setzt dafür auf einen transparenteren Reichweitenstandard. Während Reichweitenangaben in der Branche lange häufig unter idealisierten Laborbedingungen und bei reduziertem Tempo ermittelt wurden, ließ Segway bereits 2024 als nach eigenen Angaben erste E-Kickscooter-Marke den Testansatz "Reichweite bei Höchstgeschwindigkeit" unabhängig durch TÜV Rheinland zertifizieren. Statt eines reichweitenoptimierten Eco-Modus wird dabei bei voller Fahrgeschwindigkeit gemessen.Für die Flagship-Modelle 2026 hat Segway die Testbedingungen freiwillig weiter verschärft: Jeder Fahrmodus wird bei seiner jeweiligen Höchstgeschwindigkeit getestet, bis der E-Kickscooter nicht mehr mindestens 60 Prozent dieser Geschwindigkeit halten kann. So wird verhindert, dass die verbleibende Akkukapazität bei stark reduzierter Geschwindigkeit die ausgewiesene Reichweite künstlich erhöht.Nach diesem Testansatz erreicht der ZT3 MAX D bis zu 72 Kilometer und der MAX G3 Pro D bis zu 100 Kilometer bei einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h unter den festgelegten Testbedingungen.Die Werte bieten eine praxisnähere Orientierung als reine Eco-Reichweiten, sind jedoch keine Garantie für die tatsächlich erreichbare Distanz. Die Messungen erfolgen unter definierten Bedingungen. Bei winterlichen Temperaturen können insbesondere Kälte, Wind, Fahrergewicht, Steigungen und Fahrweise die Reichweite zusätzlich beeinflussen.Segways Tipp: Gerade an kalten Tagen den Akkustand vor Fahrtbeginn kontrollieren, eine zusätzliche Reichweitenreserve einplanen und beim Laden die Temperaturvorgaben des Herstellers beachten. Ein stark ausgekühlter Akku sollte erst geladen werden, wenn er wieder die zulässige Ladetemperatur erreicht hat.6. Vor der Fahrt einen kurzen Sicherheitscheck durchführenBereits wenige Handgriffe können helfen, technische Probleme frühzeitig zu erkennen. Besonders im Winter lohnt sich ein regelmäßiger Check des eigenen E-Scooters.Vor Fahrtbeginn sollten insbesondere Beleuchtung, Blinker, Bremsen, Reifen und Akkustand überprüft werden.Bei luftgefüllten Reifen ist auf den korrekten Reifendruck zu achten. Auch ein Blick auf den Reifenzustand ist sinnvoll, um Beschädigungen rechtzeitig zu erkennen.Ein geeigneter Helm, wetterfeste Kleidung und Handschuhe gehören ebenfalls zur Vorbereitung. Wichtig ist, dass sich Bremsen, Gashebel und Fahrtrichtungsanzeiger auch mit Handschuhen sicher bedienen lassen.7. Die wichtigste Sicherheitsentscheidung: Wissen, wann man nicht fährtModerne Bremssysteme, größere Reifen und elektronische Traktionskontrolle können die Fahrsicherheit unterstützen. Entscheidend bleibt jedoch die richtige Einschätzung der Straßenverhältnisse.Bei Schnee, Eis oder überfrierender Nässe steigt das Sturzrisiko erheblich. Selbst technisch gut ausgestattete E-Scooter können auf solchen Oberflächen keine ausreichende Bodenhaftung garantieren.Sicherheit und Innovation gehören zusammenMit den neuen Modellen ZT3 MAX D und MAX G3 Pro D unterstreicht Segway seinen Anspruch, die Weiterentwicklung der E-Scooter-Mobilität nicht nur über Leistung und Reichweite, sondern auch über Fahrstabilität, Sichtbarkeit und technische Assistenzsysteme voranzutreiben.Die Kombination aus größeren Reifen, verbesserten Bremssystemen, Traktionskontrolle und moderner Beleuchtung kann Fahrer im Alltag unterstützen. Gleichzeitig sollen transparentere und strengere Reichweitentests Verbrauchern eine verlässlichere Grundlage für ihre Streckenplanung bieten.Gerade in der kalten Jahreszeit bleibt jedoch entscheidend, die Technik richtig einzusetzen und die eigene Fahrweise den Bedingungen anzupassen.Denn sichere Mobilität beginnt mit der richtigen Entscheidung vor jeder Fahrt.Über SegwaySegway hat 1999 mit dem revolutionären Personal Transporter die Mikromobilität neu definiert und weltweit Interesse an der Zukunft der persönlichen Fortbewegung geweckt. Unter dem Leitgedanken "Simply Moving" will Segway die Fortbewegung von Menschen und Gütern vereinfachen und effizienter machen, um den Alltag angenehmer zu gestalten.Seit Jahrzehnten setzt Segway Maßstäbe im Kurzstreckenverkehr und in der Verbraucherrobotik und treibt Innovationen konsequent voran. Heute ist das Unternehmen weltweit führend im Bereich Mikromobilität. Sein Angebot reicht weit über die Ursprünge hinaus und umfasst E-Kickscooter, GoKarts, E-Bikes, Powersport-Fahrzeuge und persönliche Roboter. Mit wegweisender Technologie gestaltet Segway die Zukunft der Mobilität und entwickelt Produkte, die unsere Art der Fortbewegung neu definieren. Mehr dazu unter www.segway.com.Pressekontakt:SegwayLara Koopmannlara.koopmann@segway.eu.comTeam LEWISAnne Treinensegwayninebot@teamlewis.comOriginal-Content von: Segway Europe B.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183602/6390266