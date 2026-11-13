New York - Ein geringerer Preisauftrieb bei produzierten Waren und Dienstleistungen als erwartet hat am letzten Handelstag der Woche die US-Börsen noch einmal etwas angetrieben. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 52.440 Punkte zu. Damit zeichnet sich eine erfreuliche Börsenwoche mit einem Gewinn von 2,3 Prozent ab. Die im Rampenlicht stehenden Aktien von Nvidia fielen weiter ab. In ...

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