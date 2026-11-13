Die E.ON-Aktie gehört am Freitag zu den stärksten Werten im DAX und nähert sich ihrem 52-Wochen-Hoch. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt ein möglicher Milliardendeal mit der Bundesregierung, der dem Energiekonzern viel Geld einbringen könnte. Im Mittelpunkt steht eine Beteiligung an einem Unternehmen, das auch für die militärische Nutzung der Atomenergie zunehmend wichtig wird.Bundesregierung plant offenbar Milliardendeal Nach Berichten ...

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