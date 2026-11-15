Der (am Ende doch nicht mehr ganz überraschende) Abgang von Nvidia-Chef Jensen Huang bebt noch nach. Die Gerüchteküche brodelt, nachdem das Board die Finanzchefin Kress zur Interimschefin ernannt und einen Personalberater beauftragt hat, um einen neuen Firmenlenker zu finden. Während prominente Namen durchgereicht werden, hat Elon Musk eine Petition ins Leben gerufen, um Jensen Huang wieder auf den Chefposten zu befördern. Das Rennen ist völlig offen und jede Überraschung denkbar.Irgendwie ein Nebenkriegsschauplatz, ...

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