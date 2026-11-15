München (ots) -Die deutschen Klubs sind in der Champions Hockey League top, zahlen aber in der DEL ihren Tribut. Beispiel: Die Eisbären, 5:3 im Achtelfinal-Hinspiel beim finnischen Vertreter Kouvola, verlieren gegen den bisherigen Vorletzten Schwenningen. Es ist bereits die dritte Niederlage in Folge. "Wir kommen immer mehr ab von diesem High-Spirit-Hockey. Wir verlieren viele 50:50-Zweikämpfe. Das hat uns das Spiel gekostet", erklärt Doppeltorschütze Ty Ronning und fügt hinzu: "Wir haben einen Standard. Wir wollen diesen Standard zeigen oder darüber spielen. Gewinnen ist eine Tradition in Berlin." Schwenningen hingegen feiert den dritten Sieg in Folge. MagentaSport zeigt das CHL-Rückspiel der Eisbären gegen Kouvola am Mittwoch ab 19.15 Uhr.CHL-Achtelfinalsieg am Mittwoch, Sonntag Party, bewegende Wort, dann Frust: Moritz Müller stellt mit dem 1200. DEL-Spiel den Rekord von Haie-Legende Mirko Lüdemann ein. Die Wolfsburger zocken die Haie aber mit 4:1 ab. Die 7. Heimpleite. Vor dem Spiel würdigte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter seinen Kapitän für dessen Meilenstein. "Dein Weg hier hin als Mensch, als Athlet und Sportler, er war dornenreich, war steinig mit vielen Hindernissen. Du hast sie alle weggeräumt. Man wird DEL-Rekordspieler nur, wenn man genau so ist wie du. Leistungswillig, diszipliniert, mit viel Leidenschaft und Liebe für unseren Sport. Du bist immer hiergeblieben. In guten wie in schlechten Zeiten. Du bist DEL-Rekordspieler, Chapeau, Mo!"Sportlich war es ein gebrauchtes Wochenende mit zwei Niederlagen (1:2 gegen Schwenningen und 1:4 gegen Wolfsburg) für den Titelfavoriten, der noch nach seiner Konstanz sucht. "So können wir nicht auftreten in dieser Liga. So wird es gegen jeden Gegner schwer. Das war nichts. Ich finde es traurig für Mo. Rekordspiel in der Liga. Er ist der beste Kapitän, den ich je hatte, für alle", wird Kölns Dominik Bokk deutlich.Die Adler Mannheim zeigen eine Reaktion auf die deutliche 2:6-Niederlage in Iserlohn und bezwingen den ERC Ingolstadt mit 5:3. "Für uns war das Wichtigste, zurückzuschlagen. Es war nicht das schönste Spiel von uns, aber wir haben eine starke Gruppe und haben einen Weg gefunden das Spiel zu gewinnen", erklärt Jéremie Poirier.Überraschungsteam! Die Nürnberg Ice Tigers bleiben zuhause eine Macht. Auch gegen die Iserlohn Roosters reicht es am Ende zu einem 3:2-Erfolg nach Penaltyschießen. "Wir versuchen konstant zu bleiben", erklärt Austin Magera das Nürnberger lapidar Für den Letzten Iserlohn ist es eine "ärgerliche" Niederlage. Nürnberg bleibt Zweiter.Der EHC Red Bull München schafft durch den 4:0-Erfolg gegen Krefeld erstmals in dieser Saison drei Siege hintereinander und steht nun bei sieben Siegen aus den letzten acht Spielen. "Wir sind aktuell das Maß der Dinge in der Liga. Wir haben nicht immer perfekt gespielt, aber das Ergebnis stimmt aktuell", zeigt sich Markus Eisenschmid, der zwei Tore und einen Assist beisteuerte, selbstbewusst.Nachfolgend die Clips und Stimmen vom 16. Spieltag der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Am Mittwoch spielt Berlin in der Champions Hockey League gegen Kouvola - live ab 19.15 Uhr. In der DEL geht es am Donnerstag mit der Partie Krefeld Pinguine gegen Straubing Tigers weiter - live ab 19.15 Uhr. Am Freitagabend folgt dann die Konferenz des 17. Spieltag - ab 19.00 Uhr und ab 19.15 Uhr alle Einzelspiele live bei MagentaSport.Eisbären Berlin - Schwenninger Wild Wings 2:4 | Dritte Niederlage in Folge! Berlin kommt von ihrem "High-Spirit-Hockey" abAlle Tore der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UTdCNnVsM0xGclVPV3dwdmlreVViRG1yKy83RmJ4UXh2bWNOK0RpUHBxST0=Mit einem Doppelschlag innerhalb von 72 Sekunden erwischen die Schwenninger Wild Wings den amtierenden Meister eiskalt und gehen mit 2:0 in Führung. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d2FLbWprWnFJNDcxT3hxN3B0aHA4VmhkTGY1V1JpMyt3YVNpWjhRMk9HND0=Ty Ronning, 2 Tore für Eisbären Berlin: "Wir kommen immer mehr ab von diesem High-Spirit-Hockey. Wir verlieren viele 50:50-Zweikämpfe. Das hat uns das Spiel gekostet. Das gehört zum Hockey dazu, aber wir haben einen Standard. Wir wollen diesen Standard zeigen oder darüber spielen. Gewinnen ist eine Tradition in Berlin. Heute haben wir nicht gewonnen, also heißt es sich neu zusammenzuraufen und daran zu arbeiten." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y3hzRWVlV0FmU2gvMUNUSGl3YzFqdU9nWjRUMDdaa1BnVHBpNTk0MFI0Yz0=Reed Lebster, 2 Tore für Schwenninger Wild Wings: "Das war ein tolles Spiel mit einer super Mannschaftsleistung. Das waren zwei tolle Siege an diesem Wochenende, mehr kann man nicht verlangen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RE5pWXU2RExxWEhIaUt5NHhxVFpOQUpWa3IzUnF4Sk0rdDFZUFh0aWlkcz0=Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg 1:4 - 1200.DEL-Spiel! Müller zieht mit Lüdemann gleichAlle Tore in einem Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=djMxQ0F2NXJGWnZFMlJSUndBRkY3YXZkREFGQ2MzNzdQMCtSQTVFTUw3Zz0=Kapitän Moritz Müller wird vor sein 1200.DEL-Spiel, mit dem zum geteilten Rekordspieler der DEL wird, geehrt. Auch Mirko Lüdemann, der seinen Rekord nun teilen muss, ist ebenfalls bei der Zeremonie dabei. Beide haben 13 Jahre zusammengespielt. Haie-Geschäftsführer Philipp Walter richtet emotionale Worte an Moritz Müller: "Es hat mich damals echt beeindruckt welchen Mut du hast. Damals hätte ich vielleicht schon ahnen können, dass wir mal hier stehen werden. Dein Weg hier hin als Mensch, als Athlet und Sportler, er war dornenreich, war steinig mit vielen Hindernissen. Du hast sie alle weggeräumt. Man wird DEL-Rekordspieler nur, wenn man genau so ist wie du. Leistungswillig, diszipliniert, mit viel Leidenschaft und Liebe für unseren Sport. Du bist aufrichtig, ein ehrlicher Charakter. Du bist der beste Kapitän, den wir uns vorstellen können. Du bist ein Vorbild für junge Menschen und Athleten. Und ein letzter Punkt, du bist immer hiergeblieben. In guten wie in schlechten Zeiten. Du bist DEL-Rekordspieler, Chapeau, Mo!" Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y3FCTVI4WXcrSEQwWC9UQmNNTVhiZ295N0hoUmVFNEN0NlpQVlVQck9MST0=Genug gesehen! Die Kölner Fans verlassen in Strömen die Arena. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QTg4d3ZPMDIxc1pOSm5UNWVqZlhvekRUQ25YazZ2NEpMOVpKbzRVU09Kcz0=Dominik Bokk, Kölner Haie: "So können wir nicht auftreten in dieser Liga. So wird es gegen jeden Gegner schwer. Das war nichts. Ich finde es traurig für Mo. Rekordspiel in der Liga. Er ist der beste Kapitän, den ich je hatte, für alle. Das war echt sehr traurig, was wir da gespielt haben. Man fängt immer wieder von vorne an, man baut sich nicht wirklich etwas auf." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M2gwM3FGcW5ITUhSUm01QjBFbDk2SlpaRThmb1dhbkhsN3hRenVrbFFYTT0=Fabio Pfohl, Grizzlys Wolfsburg: "Wäre ich heute nicht mit Wolfsburg hier, hätte ich es Mo gegönnt. Es ist nun mal unser Job. Man kann sich nur verneigen vor so einer Leistung. Ich durfte selbst die Kabine mit ihm teilen. Er ist ein absoluter Leader. Man kann sich alle Scheiben davon abschneiden."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Wkh6cE9XVVVZMSt1Z2ZZRWJwakp4Q29pZkNwSHBkeHovTHpDbWpFK1JRST0=Doppelinterview Mirko Lüdemann und Moritz Müller zum anstehenden 1200.DEL-Spiel Müllers. Mirko Lüdemann auf die Frage, ob er gedacht hätte, dass sein Rekord irgendwann fallen würde: "Ja, natürlich. 1200 ist eine ordentliche Marke, aber man hat so viele Spieler, die schon ziemlich jung in die DEL reingekommen sind. Wenn die sich halbwegs gut anstellen, dann ist die Marke zu knacken. Mo hat über 23 Jahre immer seine Leistung gezeigt und dann ist es am Ende verdient, dass man so eine Zahl erreicht."Auf die Frage, warum beide 1200 Spiele für die Kölner Haie bestritten haben. "Der Verein hat alles, um glücklich zu sein."Moritz Müller zum bevorstehenden Rekord: "Ich würde ihm den Rekord gerne lassen, aber das ist der Lauf der Dinge. Irgendwann wird ihn mir mal einer abnehmen und dann werde ich es ihm genauso gönnen, wie 'Lüde' es mir gönnt." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N2ZUUmtkbVk0Z0Jva2hKUEZ4N1BQcldlUkVEbWkyTXRoSWRnTzF2WUhRbz0=Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 5:3 - "Nicht das schönste Spiel", aber Mannheim schlägt zurückAlle Tore in einem Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TytEUVBSTm4rUUxvUDU1Vkd0OFI1YThFZjRVVzk1ZnpkaXlVUy9vUzBVTT0=Jéremie Poirier, Adler Mannheim: "Für uns war das Wichtigste zurückzuschlagen. Es war nicht das schönste Spiel von uns, aber wir haben eine starke Gruppe und haben einen Weg gefunden das Spiel zu gewinnen. Das war ein wichtiger Sieg und wichtige Punkte."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K2VHRDA4SmpBQXNMV05GRjhEemxQSFhHS3VvN3NUUjM5UnNVNU43eE1JRT0=Sam Ruopp, ERC Ingolstadt: "Es ist sehr schade hier mit einer Niederlage rauszugehen. Wir nehmen das als Erfahrung, aus der wir viel lernen können."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b211a2UzdTRIZ3lRdzFEa3JPS216bVRDWDNkdlFsY0J1L1RJMXZhTHVNZz0=Straubing Tigers - Löwen Frankfurt 5:1 - 19 Jahre ohne Sieg in Straubing - die Horrorserie von Frankfurt geht weiterAlle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=ZThKR0h2RFZ4RzZQb3hZby9wT3A3Vzk0Uy9vNzVJcmpqdVhRc2lReHZsVT0=Schreckmoment für Straubing: Taro Jentzsch muss nach dieser Szene kurz verletzt raus, er kommt später ins Spiel zurück:Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=MFFYcHZOMHRCNVFjWkd4ZVpVNEp2RXlCVUo1SUJCNFk0a3o4K2YzNm1zND0=Straubings neuer Keeper Mirko Pantkowski in Aktion. Er feiert sein Debüt gegen Frankfurt:Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=dWJjcGoreDhXeDJsWmlKWmRvVDVVaEVxalA4a1lEMXJIOWlPVmQvcDRSbz0=Mirko Pantkowski, Keeper Straubing Tigers, feiert gegen seinen Ex-Verein Frankfurt das Debüt im neuen Club. Für Frankfurt machte er in der Vorsaison 2 Partien (2 Niederlagen): "Es hat Spaß gemacht wieder im Tor zu sein. Die Jungs haben es mir einfach gemacht und von der Struktur richtig gut gespielt. In Unterzahl haben wir alles dichtgemacht."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=MDZVVTRrV1JXbWUwZHRjMXozZTBmWDVsWGZEVTZyYnN6VUFxNTF2RjhXdz0=Tom Pokel, Trainer Löwen Frankfurt, kehrt zum 2. Mal zu seinem Ex-Verein zurück. Er war 8,5 Jahre bei den Straubing Tigers: "Im 1. Drittel hat Straubing alle Puck-Battles gewonnen und kam ins Laufen. Das Powerplay hat uns das Genick gebrochen. Das hat Straubing gut ausgenutzt. Wir haben aber ein gutes 2. Drittel gespielt. Wir brauchen mehr Verkehr vor dem gegnerischen Tor. Dort tut es weh. Da braucht es Courage. Straubing hat gezeigt, wie es gemacht wird." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=QzQ1K294ajh5TFJCOWpjMkF3YmZmb2VLcXlhamZxUDlpR0hIeW5iNUlXMD0=Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters 3:2 SO - Spezia eiskalt! Nürnberg bleibt zuhause eine MachtAlle Tore in einem Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M1F4cUlEc3lVak1UODVPbnJ4RWJiRlQ0TjU3OSt1TW43ai9jSUFYc2RvTT0=Tyler Spezia macht mit seinem verwandelten Penalty den Deckel drauf. Nürnberg sichert sich den Extrapunkt und ist Zweiter. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WDZNYTgwajRXdnkyRm1PV0lSVVh6N3J1WGJwcFB1QWtnUHRqSForMWlVOD0=Austin Magera, Nürnberg Ice Tigers über die Heimstärke: "Wir versuchen konstant zu bleiben."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dnFOU3FpcWpSYW9RbTFFUFBWT1JBRjM0SDdjdkVidUJkekxsNTVSbVArZz0=Julian Napravnik, Iserlohn Roosters: "Ärgerlich, wir hatten unsere Chancen das Spiel zu gewinnen. Wir sind gut aus der Pause gekommen und haben es auch gegen Mannheim gezeigt, dass wir gut mitspielen können. Mit diesem Selbstbewusstsein müssen wir weitermachen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZVVTcnRxQkIwZEk2NFNPWkNJekM5Y1dkTlRsR1RIZWFjbFNEUjh4SmR5RT0=EHC Red Bull München - Krefeld Pinguine 4:0 - Doppelpacker Eisenschmid selbstbewusst: "Wir sind aktuell das Maß der Dinge in der Liga"Alle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=RkRZWGpDYjhFT0hQazFJRE1rTWN6UUJWQUtpaWdVUk1DRjQ3ZlhiYWlFYz0=Münchens Markus Eisenschmid trifft doppelt gegen die Krefeld Pinguins:Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=MkwvNXJTMW9TeENmTjJUMDlsOUJlaThjVW1xUFVRVGRsTTREVXRaYVl0TT0=Ärger vor dem Krefelder Tor! München setzt nach und es kommt zum Handgemenge.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=VUFyaXBhQ1pkb0JoaTVSL0FzL1FPdS90a1hlZFhjTU55a2ZYMTZqTTR0QT0=Markus Eisenschmid, Doppelpacker bei EHC Red Bull München: "Wir sind aktuell das Maß der Dinge in der Liga. Wir haben nicht immer perfekt gespielt, aber das Ergebnis stimmt aktuell. Gegen Krefeld war es von vorn bis hinten das perfekte Spiel. Wir sind hinten dicht gestanden."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=MFdsdkRWZHZteFRCR3Rrc1dTeUJnUVoyWDh0RnJZbVJEMFpyc0xPV0pNVT0=Thomas Dolak, Co-Trainer Krefelder Pinguine: "Wir nehmen zu viele Strafzeiten und spielen zu viel Unterzahl. Beim 2. Gegentor war es ein Wechselfehler. Wir geben die Tore zu einfach her. Wir müssen einfacher spielen und die neutrale Zone besser kontrollieren. Eigentlich haben wir die Spieler drin, die das können. Wir müssen wieder die Zweikämpfe gewinnen. Da waren wir schon einmal besser." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=cnpISGozSFJSRkxJU3Nkais1dU54Z3k2aE8xNDBqNTZLVzVGcnE4SG5Eaz0=Fischtown Pinguins - Augsburger Panther 5:2 - Blank setzt eine Rekordserie für Augsburg, Fischtown bleibt in der ErfolgsspurAlle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=VWpUYjlJcW83TTduSFhKdTF1KzVpcTNhWE53Z1JLNGdUSlpHUmczaU4xcz0=1:1 für Augsburg! Alexander Blank stellt einen Augsburger Scorer-Rekord ein. 13 Spiele in Folge hat Blank nun gepunktet. Mark Murphy hatte diesen Vereinsrekord aufgestellt:Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=WE8vU3o2MWlhSWVGMG5tR3BScnR2azJOVlZ0RWhuL0p0TjB6VjFiWk9rOD0=Christian Wejse, Fischtown Pinguins: "Wir sind etwas schleppend ins Spiel gekommen. Dann haben wir aber fünfmal zugeschlagen mit einem dünnen Kader. Kristers Gudlevskis ist der beste Keeper der Liga und wir können uns stets auf ihn verlassen."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=T25TYWlxcnhpemg1c3U1OFVYYXd5MVdyZWhnUzFFWE1TWVdPcHM0VmFOWT0=Philipp Krauß, Augsburger Panther: "Es ist immer der gleiche Scheiß. Die schnellen Gegentore im 3. Drittel haben uns gekillt. Es war nicht gut genug. Wir hatten viele gute offensive Aktionen, haben diese aber vertändelt. Hinten waren wir vogelwild." Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=cUVHL3J2YTBXa0pIbFBjekR1NHpKamxnMFNCQ2dMNTdYTi92elFoRW5Gaz0=Eishockey live bei MagentaSportPENNY DELDonnerstag, 19.11.2026ab 19.15 Uhr: Krefeld Pinguine - Straubing Tigers17. SpieltagFreitag, 20.11.2026ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Löwen Frankfurt - Schwenninger Wild Wings, Fischtown Pinguins Bremerhaven - Adler Mannheim, Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt, Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers, EHC Red Bull München - Kölner Haie, Grizzlys Wolfsburg - Iserlohn RoostersPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6390862