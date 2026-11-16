Basel - Der Generikahersteller Sandoz hat in den USA das Augenmedikament Enzeevu auf den Markt gebracht. Das Biosimilar wird zur Behandlung verschiedener Netzhauterkrankungen eingesetzt, darunter die altersbedingte Makuladegeneration und diabetesbedingte Augenerkrankungen, wie Sandoz am Montag mitteilte. Zudem hat Sandoz eine mehrjährige Vereinbarung zur Vermarktung des Medikaments unter einer Handelsmarke eines Partners abgeschlossen. Ab Mitte 2027 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab