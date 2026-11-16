Zehn Minuten nach dem Start ist alles vorbei: 40 Amazon-Satelliten gehen verloren. Doch der eigentliche Schaden liegt woanders. Und der Rivale von Elon Musk zieht weiter davon. Amazon hat am Sonntag 40 Satelliten für sein Internetnetz Leo verloren. Die Vulcan-Rakete der United Launch Alliance (ULA), eines Gemeinschaftsunternehmens von Boeing und Lockheed Martin, scheiterte rund zehn Minuten nach dem Start in Cape Canaveral. Die Störung trat laut ULA beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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