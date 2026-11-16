München (ots) -Kundinnen und Kunden profitieren im Dezember von einem besonderen Preisangebot, mit dem Amazon Weihnachten erschwinglicher macht: Hochwertige, künstliche Weihnachtsbäume gibt es in limitierter Stückzahl* für nur 1EUR.Die gesamten Einnahmen werden an die Hilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" gespendet.Der geschmückte Weihnachtsbaum gehört für viele Menschen genauso zu Weihnachten wie Geschenke, Plätzchen und gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden. Jedoch verzichtet laut Umfragen* inzwischen rund die Hälfte der Deutschen aus Kostengründen ganz auf einen Baum oder weicht auf Alternativen aus. Aus dem Grund ist es Amazon ein Anliegen, diese Tradition wieder erschwinglich zu machen.Im Dezember bietet Amazon im Rahmen eines limitierten Angebots hochwertige künstliche Weihnachtsbäume für jeweils 1EUR an. Kundinnen und Kunden haben dabei an zwei verschiedenen Tagen im Advent die Chance, sich einen der Weihnachtsbäume zum Aktionspreis zu sichern. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht und ist auf einen Baum pro Kundenkonto begrenzt.Das limitierte Weihnachtsangebot startet am 1. Dezember 2026 um 14:00 Uhr bei Amazon.de. Eine zweite Gelegenheit gibt es am 8. Dezember 2026, ebenfalls um 14:00 Uhr. An beiden Terminen sind die Weihnachtsbäume für jeweils 1EUR erhältlich.Weihnachten wird zum Stresstest fürs PortemonnaieDas Angebot richtet sich speziell an jene Kundinnen und Kunden, für die ein günstiger Preis besonders wichtig ist. Dazu zählen insbesondere Personen, die eine vergünstigte Prime-Mitgliedschaft nutzen können, weil sie beispielsweise vom Rundfunkbeitrag befreit sind oder einen entsprechenden berechtigenden Sozialpass besitzen. Gerade in der Weihnachtszeit, in der viele Anschaffungen anstehen, sind attraktive Preise für Kundinnen und Kunden besonders wichtig. Mit dauerhaft niedrigen Preisen und besonderen Angeboten schafft Amazon zusätzliche Möglichkeiten, das Weihnachtsbudget zu entlasten.Sparen und spenden: Weihnachtswünsche werden wahrGleichzeitig steht die Idee des Schenkens im Mittelpunkt: Die Einnahmen aus dem limitierten Weihnachtsangebot kommen BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" zugute: Amazon spendet den Erlös aus dem Verkauf der Weihnachtsbäume und stockt den Betrag zusätzlich um eine weitere Spende auf. Somit können die Kundinnen und Kunden beim Kauf des 1EUR-Weihnachtsbaums nicht nur sparen, sondern auch die Spendenaktion von Amazon zugunsten der Hilfsorganisation unterstützen.Darüber hinaus machen Wunschbäume an teilnehmenden Amazon-Standorten in ganz Deutschland, wie etwa in Berlin, München, Rheinberg und Hof, die Weihnachtswünsche von Kindern und Jugendlichen sichtbar, die in Zusammenarbeit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. übermittelt werden. Amazon-Mitarbeitende erfüllen diese Wünsche und sorgen gemeinsam mit der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. dafür, dass die Geschenke rechtzeitig zu Weihnachten bei den Kindern ankommen."Ein geschmückter Baum gehört für viele Familien einfach zu Weihnachten - und gerade in dieser Zeit zählt oft jeder Euro", sagt Rocco Bräuniger, Country Manager Amazon DACH. "Mit unserer 1EUR-Aktion wollen wir Kundinnen und Kunden eine Freude machen und zugleich helfen: Die Erlöse kommen BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" zugute. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden erfüllen wir außerdem Weihnachtswünsche von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V."Ein Weihnachtsbaum für viele WeihnachtsfesteFür das Weihnachtsangebot arbeitet Amazon mit dem deutschen Verkaufspartner BEMS Ventures GmbH aus Ratzeburg in Schleswig-Holstein zusammen. Seit dem Verkaufsstart bei Amazon im Jahr 2018 hat sich BEMS Ventures von einem studentischen Gründungsprojekt zu einem Unternehmen mit rund 35 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von rund 45 Millionen Euro (2025) entwickelt. Amazon ist dabei bis heute der wichtigste Vertriebskanal.Der 1EUR-Weihnachtsbaum der BEMS-Marke Pure Living ist mit Prime-Versand erhältlich und verbindet naturgetreue Optik mit integrierter Beleuchtung. Der Baum ist 180 Zentimeter hoch und mit 400 warmweiß-goldenen LEDs ausgestattet. Geformte Spitzen und PVC-Zweige sorgen für ein realistisches Erscheinungsbild. Eine 10-jährige Garantie unterstreicht die Langlebigkeit des Produkts und macht den TÜV-zertifizierten Baum zu einer langfristigen Anschaffung über viele Weihnachtssaisons hinweg."Ein Weihnachtsbaum gehört für viele Menschen zu den schönsten Traditionen der Weihnachtszeit und macht das Zuhause zu einem besonders festlichen Ort", sagt Aaron Berndt, Gründer von BEMS Ventures GmbH. "Wir freuen uns sehr, mit unseren Pure Living Premium-Weihnachtsbäumen Weihnachtszauber in deutschen Haushalten zu versprühen, der länger als eine Saison anhält."Weihnachten mit AmazonAuch über das limitierte Weihnachtsangebot hinaus finden Kundinnen und Kunden bei Amazon alles für die Weihnachtszeit - von Geschenken und Weihnachtsdekoration über Lebensmittel für die Festtage bis hin zu Produkten für gemeinsame Momente mit Familie und Freunden. Im Amazon Weihnachtsshop (https://www.amazon.de/b?node=212928427031) sowie im Amazon Geschenkeshop (https://www.amazon.de/b?node=212928428031) finden Kundinnen und Kunden zudem eine große Auswahl an festlicher Dekoration - von Christbaumschmuck und Lichterketten über Weihnachtskränze und Nikolausstrümpfe. Schnelle und zuverlässige Lieferoptionen sorgen dafür, dass Bestellungen auch in der geschäftigen Adventszeit rechtzeitig zu Hause ankommen.Schnelle und kostenlose Lieferung mit Amazon PrimeDie Weihnachtsbaum-Aktion ist für alle Kundinnen und Kunden bei Amazon.de erhältlich, auch ohne Prime-Mitgliedschaft. Prime-Mitglieder profitieren darüber hinaus von einer schnellen und kostenlosen Lieferung ihres Weihnachtsbaums sowie von zahlreichen weiteren Prime-Vorteilen, darunter kostenloser Premiumversand für Millionen von Artikeln und exklusive Angebote und Rabatte. Darüber hinaus bietet Amazon Prime mit Prime Video, Amazon Music, Luna - Amazons Cloud-Gaming-Dienst - und weiteren Vorteilen vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten für die ganze Familie.Weitere Informationen zum limitierten Weihnachtsangebot gibt es unter folgendem Link: Amazon.de (https://www.amazon.de/dp/B0HQJZBMJ1)*Das limitierte Angebot ist auf 1.500 Stück beschränkt.*Befragung der Konsumforschungsinstitute GfK und NIM 2024.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kundinnen und Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Alexa Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie Aboutamazon.de.Über PrimePrime bietet Möglichkeiten zum Sparen, Komfort und Unterhaltung in einer einzigen Mitgliedschaft und wird weltweit von mehr als 200 Millionen zahlenden Prime-Mitgliedern genutzt. Kundinnen und Kunden in Deutschland und Österreich bietet Prime schnellen und kostenlosen Premiumversand für Millionen von Artikeln sowie kostenlose Lieferung am gleichen Tag in ausgewählten Regionen. Zudem haben Prime-Mitglieder Zugriff auf exklusive Angebote, zum Beispiel am Prime Day, dem jährlichen Shopping-Event nur für Prime-Mitglieder. Darüber hinaus profitieren sie von unbegrenztem Streaming tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video - in Deutschland überträgt Prime Video am Dienstag zudem das Top-Spiel der UEFA-Champions League. Außerdem gibt es eine riesige Auswahl an Songs und Podcasts werbefrei mit Amazon Music, Cloud-Gaming mit Amazon Luna sowie unbegrenzten Speicherplatz für Fotos mit Amazon Photos. Die Prime-Mitgliedschaft kann für 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr abgeschlossen werden - oder, bei entsprechender Berechtigung, mit einer kostenfreien 30-tägigen Probemitgliedschaft unter Amazon.de/prime gestartet werden. Zusätzlich können 18- bis 24-Jährige junge Erwachsene und Studierende Prime unter Amazon.de/primeyoungadult für sechs Monate kostenfrei ausprobieren und zahlen danach 4,49 Euro pro Monat oder 44,90 Euro pro Jahr. Weitere Infos zur Prime-Mitgliedschaft gibt es unter: Amazon.de/prime.Für weitere InformationenAmazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsAnni-Albers-Str. 2180807 MünchenTelefon: (+49) 89 35803-530Telefax: (+49) 89 35803-481E-Mail: amazonpress@superneo.dewww.aboutamazon.de/Amazon.de ist der Handelsname der Amazon EU S.à.r.lSociété à responsabilité limitée 38 avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgPhone: (+352) 26 73 30 00Fax: (+352) 26 73 33 32registriert in Luxemburg RCS Luxemburg Registernummer: B-101818Original-Content von: Amazon Deutschland Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118379/6391079