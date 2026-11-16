Erst holt sich Intel 23 Milliarden US-Dollar von Anlegern, wenige Wochen später bricht die Aktie ein. Jetzt ziehen Aktionäre vor Gericht. Ihr Vorwurf wiegt schwer, und auch der Ausblick macht wenig Mut. Intel muss sich wegen seines Kurssturzes vor Gericht verantworten. Ein Pensionsfonds aus Michigan hat vor einem Bundesgericht in San Jose eine Sammelklage eingereicht, berichtet Reuters. Der Chipkonzern soll Anlegerinnen und Anleger über die Folgen der schwachen PC-Verkäufe für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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