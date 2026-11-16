NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Overweight" belassen. Richmonat habe die Berichtssaison der Luxusbranche solide abgerundet, schrieb Chiara Battistini am Freitag. Sie untermauerte ihre Empfehlung für das Schweizer Unternehmen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 20:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0210483332
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:15 / GMT
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