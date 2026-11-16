Hamburg - Die Hamburger Grossreederei Hapag-Lloyd schickt weitere Containerschiffe durch den Suezkanal und das Rote Meer. Das teilte die nach Kapazität grösste deutsche Containerreederei in einem Schreiben an Kunden mit. Fahrten durch das Rote Meer waren nach Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 eingebrochen, weil die mit Israel verfeindete jemenitische Huthi-Miliz Schiffe angriff. Reedereien entschieden sich dazu, Schiffe statt durch das Rote ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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