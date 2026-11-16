Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA62930A1021 NGEx Minerals Ltd. 16.11.2026 CA62930A2011 NGEx Minerals Ltd. 17.11.2026 Tausch 1:1
CA2447781063 DEFSEC Technologies Inc. 16.11.2026 CA2447782053 DEFSEC Technologies Inc. 17.11.2026 Tausch 9:1
FR00140062B9 Toosla SA 16.11.2026 FR001401B9V8 Toosla SA 17.11.2026 Tausch 3334:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA62930A1021 NGEx Minerals Ltd. 16.11.2026 CA62930A2011 NGEx Minerals Ltd. 17.11.2026 Tausch 1:1
CA2447781063 DEFSEC Technologies Inc. 16.11.2026 CA2447782053 DEFSEC Technologies Inc. 17.11.2026 Tausch 9:1
FR00140062B9 Toosla SA 16.11.2026 FR001401B9V8 Toosla SA 17.11.2026 Tausch 3334:1
© 2026 Xetra Newsboard