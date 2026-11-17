The following instruments on XETRA do have their first trading 17.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.11.2026
Aktien
1 US72814P1093 Playboy Inc.
2 US7672177067 Rio2 Ltd. ADR
3 PLERSNK00016 Eurosnack SA
4 IT0005745069 Juventus Football Club S.p.A. BZR
5 CA2447782053 DEFSEC Technologies Inc.
6 CA62930A2011 NGEx Minerals Ltd.
7 FR001401B9V8 Toosla SA
Anleihen/ETF
1 FR001401BBQ9 Renault S.A.
2 XS3546739080 Wintershall Dea Finance B.V.
3 AU3CB0342178 Auckland International Airport Ltd.
4 FR001401C8Q9 La Banque Postale
5 US25161FZG61 Deutsche Bank AG
6 US912810UY28 United States of America
7 ES0213679OW9 Bankinter S.A.
8 IT0005744906 BPER Banca S.p.A.
9 USU16344AG55 Cheniere Energy Inc.
10 XS3567681757 Metso Oyj
11 XS3571992711 Odido Group Holding B.V.
12 XS3573909234 E.ON SE
13 XS3547737752 Wintershall Dea Finance B.V.
14 XS3573909150 E.ON SE
15 IE000TY2UEX5 BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF
16 IE000HIVDLU1 Morgan Stanley AI & Tech Diffusion UCITS ETF
17 IE000J4HQ8L0 Morgan Stanley Future of Energy UCITS ETF
18 IE000M404MN7 Morgan Stanley Multipolar World UCITS ETF
19 IE000R6NWCI1 Morgan Stanley Europe Top Picks UCITS ETF
20 IE000X792DP6 Muzinich AAA CLO UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.11.2026
Aktien
1 US72814P1093 Playboy Inc.
2 US7672177067 Rio2 Ltd. ADR
3 PLERSNK00016 Eurosnack SA
4 IT0005745069 Juventus Football Club S.p.A. BZR
5 CA2447782053 DEFSEC Technologies Inc.
6 CA62930A2011 NGEx Minerals Ltd.
7 FR001401B9V8 Toosla SA
Anleihen/ETF
1 FR001401BBQ9 Renault S.A.
2 XS3546739080 Wintershall Dea Finance B.V.
3 AU3CB0342178 Auckland International Airport Ltd.
4 FR001401C8Q9 La Banque Postale
5 US25161FZG61 Deutsche Bank AG
6 US912810UY28 United States of America
7 ES0213679OW9 Bankinter S.A.
8 IT0005744906 BPER Banca S.p.A.
9 USU16344AG55 Cheniere Energy Inc.
10 XS3567681757 Metso Oyj
11 XS3571992711 Odido Group Holding B.V.
12 XS3573909234 E.ON SE
13 XS3547737752 Wintershall Dea Finance B.V.
14 XS3573909150 E.ON SE
15 IE000TY2UEX5 BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF
16 IE000HIVDLU1 Morgan Stanley AI & Tech Diffusion UCITS ETF
17 IE000J4HQ8L0 Morgan Stanley Future of Energy UCITS ETF
18 IE000M404MN7 Morgan Stanley Multipolar World UCITS ETF
19 IE000R6NWCI1 Morgan Stanley Europe Top Picks UCITS ETF
20 IE000X792DP6 Muzinich AAA CLO UCITS ETF
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