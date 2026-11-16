The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.11.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.11.2026
ISIN Name
ATMARINOMED6 MARINOMED BIOTECH AG INH.
AU000000HMX5 HAMMER METALS
CA2447781063 DEFSEC TECHNOLOGIES INC.
CA62930A1021 NGEX MINERALS LTD NEW
FR00140062B9 TOOSLA SA EO-,00027
GB00BFH55S51 EVERYMAN MEDIA GR. LS-,10
US6680743050 NORTHWEST.ENER.GRP.DL-,01
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.11.2026
ISIN Name
ATMARINOMED6 MARINOMED BIOTECH AG INH.
AU000000HMX5 HAMMER METALS
CA2447781063 DEFSEC TECHNOLOGIES INC.
CA62930A1021 NGEX MINERALS LTD NEW
FR00140062B9 TOOSLA SA EO-,00027
GB00BFH55S51 EVERYMAN MEDIA GR. LS-,10
US6680743050 NORTHWEST.ENER.GRP.DL-,01
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