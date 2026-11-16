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Montag, 16.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
GBC-Kursziel 2,00 CAD bis Juni 2027, Kurs 0,67 CAD: Verdreifachung drin?
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WKN: A0DLGF | ISIN: US6680743050 | Ticker: NWZA
Frankfurt
13.11.26 | 20:15
76,50 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Versorger
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
75,5077,5019:13
0,0000,00007:49
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DEFSEC TECHNOLOGIES
DEFSEC TECHNOLOGIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DEFSEC TECHNOLOGIES INC0,404+1,76 %
EVERYMAN MEDIA GROUP PLC0,6300,00 %
HAMMER METALS LIMITED0,0290,00 %
MARINOMED BIOTECH AG3,850-100,00 %
NGEX MINERALS LTD13,000+0,78 %
NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC76,500,00 %
TOOSLA SA0,0000,00 %
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