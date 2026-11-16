DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Einladung zum Investoren-Webinar am 19. November - Präsentation und Fragerunde mit Executive Chairman Ian Tchacos

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Einladung zum Investoren-Webinar am 19. November

Präsentation und Fragerunde mit Executive Chairman Ian Tchacos

Ian Tchacos, ADX Executive Chairman

[ Fotos ]

Wien/Nedlands (WA) (pta000/16.11.2026/17:55 UTC+1)

Das Explorationsunternehmen ADX Energy lädt Aktionäre und Investoren zu einem Webinar am Donnerstag, 19. November um 10.00 Uhr MEZ, um seine aktuellen Aktivitäten sowie weitere Unternehmensnachrichten vorzustellen. Nach der Präsentation steht Executive Chairman Ian Tchacos für Fragen zur Verfügung.

Die Registrierung für das Webinar ist auf https://investors.adx-energy.com/webinars/ egajRP-adx-energy-investor-webinar-current-activities-and-near-term-news-flow-uk-and-european-session möglich. Interessenten erhalten im Anschluss eine Bestätigungsmail mit Hinweisen zur Teilnahme.

Auf dem ADX Investor Hub https://investors.adx-energy.com/link/exJz3P können schon im Vorfeld Informationen abgerufen werden.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich. Hierzu verfügt ADX über die Lizenzen sowie das entsprechende Know-how für eine Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas. Das Unternehmen produziert im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ) und sucht dort nach weiteren Gaslagerstätten. Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

Aussendung: ADX Energy vom 16. November https://www.pressetext.com/news/20261116009 Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at | 0699-18114006 | office@adx-energy.at

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Aussender: ADX Energy Ltd. Ölzeltgasse 3/8 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: DI Paul Fink Tel.: +43 (0)676 6893465 E-Mail: paul.fink@adx-energy.at Website: www.adx-energy.com ISIN(s): AU000000ADX9 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere Australian Securities Exchange (ASX), Sydney Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794848100488 ]

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November 16, 2026 11:55 ET (16:55 GMT)