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Dow Jones News
16.11.2026 18:27 Uhr
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PTA-News: ADX Energy Ltd.: Einladung zum Investoren-Webinar am 19. November - Präsentation und Fragerunde mit Executive Chairman Ian Tchacos

DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Einladung zum Investoren-Webinar am 19. November - Präsentation und Fragerunde mit Executive Chairman Ian Tchacos

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Einladung zum Investoren-Webinar am 19. November

Präsentation und Fragerunde mit Executive Chairman Ian Tchacos

Ian Tchacos, ADX Executive Chairman

[ Fotos ]

Wien/Nedlands (WA) (pta000/16.11.2026/17:55 UTC+1)

Das Explorationsunternehmen ADX Energy lädt Aktionäre und Investoren zu einem Webinar am Donnerstag, 19. November um 10.00 Uhr MEZ, um seine aktuellen Aktivitäten sowie weitere Unternehmensnachrichten vorzustellen. Nach der Präsentation steht Executive Chairman Ian Tchacos für Fragen zur Verfügung.

Die Registrierung für das Webinar ist auf https://investors.adx-energy.com/webinars/ egajRP-adx-energy-investor-webinar-current-activities-and-near-term-news-flow-uk-and-european-session möglich. Interessenten erhalten im Anschluss eine Bestätigungsmail mit Hinweisen zur Teilnahme.

Auf dem ADX Investor Hub https://investors.adx-energy.com/link/exJz3P können schon im Vorfeld Informationen abgerufen werden.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich. Hierzu verfügt ADX über die Lizenzen sowie das entsprechende Know-how für eine Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas. Das Unternehmen produziert im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ) und sucht dort nach weiteren Gaslagerstätten. Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

Aussendung: ADX Energy vom 16. November https://www.pressetext.com/news/20261116009 Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at | 0699-18114006 | office@adx-energy.at

(Ende)

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Aussender:      ADX Energy Ltd. 
           Ölzeltgasse 3/8 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   DI Paul Fink 
Tel.:         +43 (0)676 6893465 
E-Mail:        paul.fink@adx-energy.at 
Website:       www.adx-energy.com 
ISIN(s):       AU000000ADX9 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX 
Weitere        Australian Securities Exchange (ASX), Sydney 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794848100488 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

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November 16, 2026 11:55 ET (16:55 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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