Der Montag stand im Nebenwertebereich im Zeichen von Uniper. Der Energiekonzern legte auf seinem Kapitalmarkttag konkrete Mittelfristziele vor und bereitet damit den Weg für seine Privatisierung. Friedrich Vorwerk profitierte von einem kräftig erhöhten Kursziel, MS Industrie meldete deutlich bessere Ergebnisse. Bei mehreren kleineren Werten ging es dagegen vor allem um Kapital. Uniper setzt sich Ergebnisziele für 2027: Uniper (ISIN: DE000UNSE026) hat Investoren in London ihre Planung für die kommenden Jahre vorgestellt. Für 2027 peilt der Konzern ein bereinigtes EBITDA, also einen operativen Gewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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