Die jüngsten Ereignisse bei Nvidia erinnern daran, dass Vieles auf die Governance bei Unternehmen hinausläuft: Wer hat die Macht? Wer übt eine effektive Aufsicht aus und wann muss die Macht herausgefordert werden? Stuart Riddick, Direktor für nachhaltige Anlagen bei Aberdeen Tech-Börsengänge haben etablierte Annahmen zur Unternehmensführung schon seit einiger Zeit auf die Probe gestellt; jüngste und angekündigte Angebote haben diese weiter getestet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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