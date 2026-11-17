NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Werbespezialist habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Annick Maas am Montag. Profitiert habe das Unternehmen von Werbemedien und Kommunikationsformen im öffentlichen Raum, während das Geschäft mit klassischen, analogen Werbeträgern im öffentlichen Raum geschrumpft sei./rob/bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 15:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 16:45 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0007493991

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