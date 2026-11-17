Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag mit Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.415 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Fresenius, Merck und die Deutsche Telekom, am Ende die Deutsche Bank, Gea und Rheinmetall.



"Anleger haben sich im Dax mit der Strategie eingerichtet, bei Rally-Bewegungen zu verkaufen und tiefer wieder einzusteigen, bleiben aber insgesamt optimistisch und der Index verharrt damit weiter in Tuchfühlung zu seinem Rekordhoch", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Nach einer insgesamt erneut starken Berichtssaison bleibe das Umfeld für den Dax positiv. "Vor den wichtigen Ereignissen im Verlauf der Woche dominiert eine Mischung aus geduldigem Abwarten und leichten Gewinnmitnahmen das Kursgeschehen."



Eines der wichtigsten Themen auf dem Parkett bleibt der Bereich KI. "Neue Exportbeschränkungen für fortschrittliche KI-Rechenleistung durch die US-Regierung bringen Nvidia vor den wichtigen Quartalszahlen ins Kreuzfeuer der Politik in Washington", so Stanzl. "Die Bilanzpressekonferenz heute Abend wird zeigen, wie stark die Nachfrage nach Nvidia-Chips im abgelaufenen Quartal war, sie wird jedoch wahrscheinlich keine Antwort auf die Kernfrage bieten, die Anleger am meisten umtreibt: Wie viel indirektes China-Geschäft steckt eigentlich in Nvidias Bilanz?"



In einer normalen Woche würden Nvidias Quartalszahlen die Märkte schon in Atem halten, fügte der Analyst hinzu. "Nun stehen aber Anthropics Börsengang und ein ranghohes Treffen zwischen Xi Jinping, Donald Trump und Vladimir Putin in Shenzhen an - angesichts der bereits angeschlagenen Stimmung gehen Anleger bei internationalen Aktien in Deckung."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1001 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9090 Euro zu haben.





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