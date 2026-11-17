Köln (ots) -Die Vorweihnachtszeit ist gerettet! RTL zeigt zwei brandneue Ausgaben von "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" mit Barbara Schöneberger und Stefan Raab. Die mit dem Deutschen Fernsehpreis prämierte Show wird an zwei aufeinanderfolgenden Samstagabenden ab 12. Dezember bei RTL ausgestrahlt. Die zweite Folge ist vorab auf RTL+ verfügbar. Wieder treten drei Altersgenerationen (Ü20, Ü40 und Ü60 Jahre) an der Seite von prominenten Paten gegeneinander in unterhaltsamen Quizspielen an. Auch diesmal geht es um bis zu 100.000 Euro. "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" ist beste Samstagabendunterhaltung - nostalgisch, witzig, überraschend und perfekt für alle, die Erinnerungen lieben.Schöneberger und Raab werden erneut in kurzweiligen Einspielern zu sehen sein: Die beiden Entertainer machen in einem antiken VW Bus Köln unsicher und nehmen auf ihrer Spritztour einen prominenten Anhalter mit. Sie schauen sich gemeinsam Werbespots aus den vergangenen Jahrzehnten an, in denen Prominente eine Rolle spielen und stellen als Highlight einen besonders kultigen Werbespot nach... Zudem sind sie in einer Schlüsselszene aus dem 90er Jahre Film "Ghost - Nachricht von Sam" zu sehen. Das lässt wahrlich niemanden unberührt und bringt die perfekte Weihnachtsstimmung in die heimischen Wohnzimmer.Wer weiß, welche Promi-Paten dabei sind? In der Folge vom 12. Dezember im Studio: Simone Thomalla & Jens Riewa (Ü60), Verona Pooth & Hendrik Duryn (Ü40) sowie Jasna Fritzi Bauer & Frederick Lau (Ü20).Am 19. Dezember quizzen Andrea Kiewel & Horst Lichter (Ü60), Mario Barth & Steffen Henssler (Ü40) sowie Isi Glück & Rebecca Mir (Ü20).Mehr Infos in unserer Pressemappe (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.rtl.com%2Fpressemappe%2FWer-weiss-wie-wann-was-war-Die-Show-der-Generationen%2F&data=05%7C02%7C%7C868b2a238b2842c928d808df4481baa6%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C639304996204007770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ea3vYtcz6WCBDqTWDSPLQajn8MxNQ4TxGCG5Z1OIGcM%3D&reserved=0).Produziert wird "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" von Raab Entertainment im Auftrag von RTL.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:André Piefenbrink | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6392074