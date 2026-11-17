Für viele Telekom-Kund:innen kündigt sich ein Wechsel auf Magenta TV 2.0 an. Was sich dadurch ändert und wann man selbst tätig werden muss. Schon im Februar 2024 hatte die Deutsche Telekom die neue Plattform Magenta TV 2.0 vorgestellt und für erste Kund:innen veröffentlicht. Seither geht die schrittweise Umstellung für alle Bestandskund:innen langsam aber sicher voran. Wie Chip berichtet, dürfte der Wechsel jetzt erneut für einige Nutzer:innen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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